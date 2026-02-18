Madeleine: So geht es den Kindern nach dem Umzug

Prinzessin Madeleine bereut es nicht, mit ihren Kindern die USA verlassen zu haben und wieder in Schweden zu leben. Im Sommer 2024 kehrte die Tochter von König Carl XVI. Gustaf gemeinsam mit Ehemann Christopher O’Neill und den drei Kindern nach Stockholm zurück.
Sechs Jahre lang lebten sie in Florida, davor in New York. Doch jetzt ist klar: Schweden ist wieder ihr Zuhause.
„Es wurde Zeit“
Im Interview mit dem französischen Magazin „Point de Vue findet Madeleine liebevolle und ehrliche Worte: „Es wurde Zeit, nach Hause zurückzukehren. Ich vermisste meine Familie und meine engen Freunde.“ Eine Entscheidung aus dem Herzen – und ganz bewusst auch für ihre Kinder.
Madeleine lebt seit 2024 mit ihrer Familie wieder in Schweden – die Kinder genießen das sichtlich:
„Sie wuchsen wie kleine Amerikaner auf“
Besonders wichtig war der Prinzessin, dass Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne ihre schwedischen Wurzeln intensiv erleben. „Ich hatte das Gefühl, dass meine Kinder wie kleine Amerikaner aufwuchsen“, gesteht sie offen.
Das Leben im Ausland beschreibt Madeleine dennoch als wertvolle Erfahrung – besonders New York, der Geburtsort von Leonore, habe einen festen Platz in ihrem Herzen. Doch nun stehe die Familie wieder mitten im schwedischen Alltag – mit allem, was dazugehört.
Nicolas liebt den Schnee
Vor allem Prinz Nicolas habe sich riesig auf die Rückkehr gefreut. Der Grund? Schnee und Skifahren! „Er dachte, er könnte dort den ganzen Tag Ski fahren“, erzählt Madeleine schmunzelnd. Ganz so winterlich wie erhofft war es im ersten Jahr zwar nicht – doch die Begeisterung bleibt.
Die Leidenschaft fürs Skifahren teilt Nicolas mit seiner Mutter. In den Ferien ist er laut Madeleine „immer der Erste und der Letzte auf der Piste“.
Pferdeliebe wie bei Mama
Auch Leonore und Adrienne sind in Schweden voll angekommen – mit einem Hobby, das Tradition in der Familie hat: Reiten. „Sie genießen es sehr, genau wie ich als Kind“, verrät Madeleine.
Fünf Nachmittage pro Woche verbringt sie mit ihren Töchtern im Stall. Erste kleine Springübungen inklusive! Die Nähe zu den Pferden ist sogar Teil ihres Alltags: Die Familie wohnt in Hovstallet, dem Königlichen Stall in Stockholm. „Ich kann die Pferde vom Fenster unserer Wohnung aus sehen und wache jeden Morgen mit dem Geräusch ihrer Hufe auf“, erzählt sie liebevoll.
Auf Instagram strahlt Prinzessin Leonor mit Pferd „Haidi“:
Ein Zuhause mit Herz
Für Prinzessin Madeleine bedeutet die Rückkehr nach Schweden weit mehr als nur einen Umzug. Es ist ein bewusstes Zurück zu Familie, Tradition und Identität. Und ihre Kinder? Die scheinen zwischen Schnee, Stall und schwedischem Alltag genau dort zu sein, wo sie hingehören.
