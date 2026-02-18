Madeleine: So geht es den Kindern nach dem Umzug

Fünf Nachmittage pro Woche verbringt sie mit ihren Töchtern im Stall. Erste kleine Springübungen inklusive! Die Nähe zu den Pferden ist sogar Teil ihres Alltags: Die Familie wohnt in Hovstallet, dem Königlichen Stall in Stockholm. „Ich kann die Pferde vom Fenster unserer Wohnung aus sehen und wache jeden Morgen mit dem Geräusch ihrer Hufe auf“, erzählt sie liebevoll.