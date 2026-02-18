Viele Veränderungen – Traiskirchen kämpft um Titel

Ein Kommen und Gehen gab es in der Winter-Transferzeit bei Regionalligist FCM Traiskirchen. Das Ziel der Niederösterreicher bleibt allerdings dasselbe – der Meistertitel soll her! Traiskirchens sportlicher Leiter Manuel Trost war bei uns in der 3. Liga zu Gast und gab Einblicke in die Vorbereitung sowie eine Vorschau auf die Frühjahrssaison.