Einbrecher rammen mit Pkw Polizei-Blockade

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Dienstag im Wiener Bezirk Leopoldstadt festgenommen worden – allerdings nicht, ohne dabei massive Gegenwehr zu leisten. Zwei Polizeifahrzeuge wurden demoliert, die Verdächtigen leicht verletzt.
Am frühen Dienstagabend gelangte bei der Polizei in Niederösterreich ein Hinweis ein, dass Einbrecher vermutlich ihr Unwesen in einer Wohnsiedlung im Bezirk Baden treiben.
Zivile Beamte legten sich daraufhin sofort auf die Lauer und konnten tatsächlich einen Einbruch in einem Wohnhaus beobachten. Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgte laut Philipp Haßlinger, Polizeisprecher der Landespolizeidirektion Wien, jedoch nicht unmittelbar eine Festnahme.
Verdächtige auf Flucht beobachtet und verfolgt
Stattdessen wurden die beiden Verdächtigen beobachtet, wie sie mit ihrem Pkw nach Wien flüchteten. Bei der Stadionallee sollte dann durch Wiener Beamte der Zugriff erfolgen, eine Blockade wurde erstellt. Diese versuchten die beiden Verdächtigen im Alter von 28 und 33 Jahren jedoch mehrmals mit ihrem Auto zu durchbrechen.
Trotz heftiger Gegenwehr konnten die beiden Rumänen schließlich festgenommen werden. Beide Männer wurden leicht verletzt. Zudem wurden sowohl ihr Fluchtfahrzeug als auch zwei Polizeiautos beschädigt.
Im Wagen der Verdächtigen wurden mutmaßliches Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Niederösterreich geführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.