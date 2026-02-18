Einbrecher rammen mit Pkw Polizei-Blockade

Verdächtige auf Flucht beobachtet und verfolgt

Stattdessen wurden die beiden Verdächtigen beobachtet, wie sie mit ihrem Pkw nach Wien flüchteten. Bei der Stadionallee sollte dann durch Wiener Beamte der Zugriff erfolgen, eine Blockade wurde erstellt. Diese versuchten die beiden Verdächtigen im Alter von 28 und 33 Jahren jedoch mehrmals mit ihrem Auto zu durchbrechen.