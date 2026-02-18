Warum die 17-jährige Aline alle ihre Mörder liebt

Passagiere flogen 14 Stunden von Tokio nach Tokio
Aline Tosch triff man oft im Kaffeehaus in Neulengbach (NÖ). Mit dabei hat sie meistens ihre Schreibmaschine. Und ihre Gedanken bei Kaffee und Kuchen drehen sich um blutrünstige Mörder.
Eine blutverschmierte Frau rennt panisch durch eine Straße in Portofino, Italien. Sie spricht einen Polizisten an. Was genau passiert ist, bleibt noch geheim – Aline Tosch schreibt gerade noch daran. Die 18-Jährige, die heuer maturiert, ist aber bereits ein Profi im Thriller-Genre. „Ich habe mir schon als Kind immer gerne Geschichten ausgedacht“, erzählt sie der „Krone“ im Café „Heiß und Süß“ in Neulengbach, Bezirk St. Pölten.
