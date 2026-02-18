Warum die 17-jährige Aline alle ihre Mörder liebt

Eine blutverschmierte Frau rennt panisch durch eine Straße in Portofino, Italien. Sie spricht einen Polizisten an. Was genau passiert ist, bleibt noch geheim – Aline Tosch schreibt gerade noch daran. Die 18-Jährige, die heuer maturiert, ist aber bereits ein Profi im Thriller-Genre. „Ich habe mir schon als Kind immer gerne Geschichten ausgedacht“, erzählt sie der „Krone“ im Café „Heiß und Süß“ in Neulengbach, Bezirk St. Pölten.