Causa Ressmann: Letzte Instanz sprach Machtwort

Böses Blut herrschte nach Althofens 23:2-Kantersieg in Leoben. Die Steirer orteten eine „Verhöhnung“ und zeigten Trainer Gerald Ressmann an. Zuerst wurde der Rhinos-Coach für drei Wochen gesperrt. Althofen legte Einspruch ein – jetzt gibt es das Urteil der Berufungskomission.
Heftige Proteste auf der einen Seite, Unverständnis auf der anderen Seite. Das 23:2 im Viertelfinale der Division I sorgte für hitzige Gemüter. Althofen-Coach Gerald Ressmann holte, wie Krone-Leser wissen, bei 12:0 den Goalie vom Eis und ließ sechs Minuten sechs Feldspieler aufs Eis. Leoben ortete „Verhöhnung des Gegners“, also einen Verstoß gegen Fairplay-Regularien, die empfindliche Strafen nach sich ziehen.
