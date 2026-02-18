Causa Ressmann: Letzte Instanz sprach Machtwort

Heftige Proteste auf der einen Seite, Unverständnis auf der anderen Seite. Das 23:2 im Viertelfinale der Division I sorgte für hitzige Gemüter. Althofen-Coach Gerald Ressmann holte, wie Krone-Leser wissen, bei 12:0 den Goalie vom Eis und ließ sechs Minuten sechs Feldspieler aufs Eis. Leoben ortete „Verhöhnung des Gegners“, also einen Verstoß gegen Fairplay-Regularien, die empfindliche Strafen nach sich ziehen.