Gelingt immer: Topfennockerln mit Dampf

Rezept der Woche
18.02.2026 15:46
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gewälzt in Nussbröseln, sind die luftigen Topfennockerln von Tanja ein Traum am Gaumen. Dampfgar-Expertin Angelika Patak hat die besten Tipps für uns, wie die Nockerln immer gelingen. Dazu gibt es ein Apfelmus und ein schnelles Beeren-Eis, das perfekt zu Topfennote passt.

Topfennockerln mit Nussbrösel
Zutaten: 50g Topfen, 50g Grieß, 30g Semmelbrösel, 2 EL weiche Butter, 2 Eidotter, 2 EL Zucker, eine Prise Salz, frische Beeren oder Apfelmus
Zum Wälzen: Semmelbrösel, Butter, gehackte Nüsse
Zubereitung:
Für die Nockerln alle Zutaten zügig zu einer cremigen Masse verrühren und gekühlt ca. 30 Minuten rasten lassen. Den Multidampfgarer auf 100 % Dampfsättigung und 100°C einstellen.
Aus der Masse Nockerln formen und auf ein Backblech mit Frischhaltefolie legen. Die Nockerln ca. 20 Minuten dämpfen. Währenddessen die Semmelbrösel und Nüsse mit etwas Butter und Zucker goldbraun anrösten.
Die Topfennockerln wälzen und mit Staubzucker bestreuen.

(Bild: krone.tv)

Das schnelle Beeren-Eis
Zubereitung:
Tiefgekühlte Beeren, zum Beispiel Himbeeren, mit etwas Zucker und einem Schuss Obers im Cutter zerkleinern – fertig und köstlich!

Rezept der Woche
18.02.2026 15:46
Folgen Sie uns auf