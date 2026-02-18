Reform der steirischen Musikschulen ist geplant

„Das Ziel heißt Musikschulgesetz“, sagt Robert Ederer. Der Direktor der Musikschule Ilz ist auch der Vorsitzende des Fachverbands der Direktoren der kommunalen Musikschulen der Steiermark; er vertritt also 50 Schulen, an denen 900 Lehrer etwa 20.000 Schüler unterrichten. „Das Ziel ist ein qualitativ hochwertiger Unterricht, der für alle Kinder leistbar bleibt. Und eine Lösung, die für alle tragbar und leistbar ist“, sagt Ederer.