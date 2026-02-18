World of Mysteries: Zwischen Pyramiden & Atlantis

Im Immersium:Wien gibt es die neue Ausstellung „World of Mysteries“ zu sehen – und die Promis sind natürlich mittendrin statt nur dabei. Bei der großen VIP-Eröffnung tauchten die Stars in die größten Rätsel der Menschheitsgeschichte ein. Wir zeigen, was Alexander Rüdiger, Eser Akbaba, Kerstin Lechner & Co besonders faszinierte!