Ärger für Orasch: Immobilien Fall fürs Gericht

Das Salzamt in Klagenfurt und das Weingut Domäne Lilienberg samt Restaurant in Tainach stehen vor der Versteigerung. Derzeit befinden sich die Liegenschaften im Besitz von Investor Franz Peter Orasch.
„Auch wenn unsere Türen momentan geschlossen bleiben, sind unsere Gedanken bei Ihnen“, kann man auf der Homepage des einstigen Luxusrestaurants „Das Lilienberg“ lesen. Wie schnell sich die Türen wieder öffnen, ist fraglich – denn dem Anwesen aus dem Immobilien-Imperium von Franz-Peter Orasch droht die Versteigerung.
„Es gibt eine entsprechende Anmerkung im Grundbuch“, bestätigt Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl. „Damit wird ein Versteigerungsverfahren eingeleitet und ein Gutachter für den Schätzwert beauftragt – sofern die Forderungen nicht erfüllt werden.“
Ähnliches gilt für das prestigeträchtige Klagenfurter Salzamt, das eigentlich bereits 2024 ein Hilton-Nobelhotel hätte werden sollen – auch über dessen Zukunft wird am Gericht entschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.