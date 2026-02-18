Ärger für Orasch: Immobilien Fall fürs Gericht

„Auch wenn unsere Türen momentan geschlossen bleiben, sind unsere Gedanken bei Ihnen“, kann man auf der Homepage des einstigen Luxusrestaurants „Das Lilienberg“ lesen. Wie schnell sich die Türen wieder öffnen, ist fraglich – denn dem Anwesen aus dem Immobilien-Imperium von Franz-Peter Orasch droht die Versteigerung.