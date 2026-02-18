Slowakei besiegt Deutschland im Viertelfinale

Deutschlands Eishockeyteam der Männer um Superstar Leon Draisaitl hat im Olympia-Viertelfinale ein Debakel erlebt. Gegen die Slowakei setzte es am Mittwoch in Mailand eine 2:6-(0:1,1:3,1:2)-Niederlage, mitverantwortlich waren reichlich Abwehrfehler.