Nach Olympia-Drama: Nächster Tiefschlag für Vonn

Nächster Tiefschlag für Lindsey Vonn! Unmittelbar nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt verstarb ihr geliebter Hund Leo. Das verriet die 41-jährige US-Amerikanerin nun in einem emotionalen Instagram-Posting.
„Leo ist verstorben und hat sich Lucy und Bär im Himmel angeschlossen“, schreibt Vonn neben eine Foto-Serie aus glücklicheren Tagen. Ausgerechnet während die Speed-Queen um ihr Bein bangte, kämpfte Leo um sein Leben - allerdings vergebens!
„Ich kann es nicht glauben“
„Das waren unglaublich harte Tage. Wahrscheinlich die härtesten in meinem ganzen Leben. Ich habe mich immer noch nicht verstanden, dass er weg ist ...“, so Vonn. „An dem Tag, an dem ich gestürzt bin, tat das auch Leo. Bei ihm wurde kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert (er hat vor anderthalb Jahren das Lymphom überlebt), aber jetzt hat sein Herz ihn verlassen. Er hatte Schmerzen und sein Körper konnte mit seinem starken Geist nicht mehr mithalten. Als ich am Tag nach meinem Unfall in meinem Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. Ich hatte in so kurzer Zeit so viel verloren, was mir etwas bedeutete. Ich kann es nicht glauben. „
