Trauer nach Crash

Nach Olympia-Drama: Nächster Tiefschlag für Vonn

Olympia
18.02.2026 15:26
Harte Tage für Lindsey Vonn nach ihrem Sturz bei Olympia.
Harte Tage für Lindsey Vonn nach ihrem Sturz bei Olympia.(Bild: Krone KREATIV/AFP/instagram.com/lindseyvonn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächster Tiefschlag für Lindsey Vonn! Unmittelbar nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt verstarb ihr geliebter Hund Leo. Das verriet die 41-jährige US-Amerikanerin nun in einem emotionalen Instagram-Posting.

„Leo ist verstorben und hat sich Lucy und Bär im Himmel angeschlossen“, schreibt Vonn neben eine Foto-Serie aus glücklicheren Tagen. Ausgerechnet während die Speed-Queen um ihr Bein bangte, kämpfte Leo um sein Leben - allerdings vergebens!

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Dritte OP nötig
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
11.02.2026
Wilder Olympia-Abflug
Nach Vonn: Auch zweites Sturzopfer schwer verletzt
11.02.2026
Nach bösem Sturz
„Bisschen verrückt“: Arnie lobt Lindsey Vonns Mut
10.02.2026

„Ich kann es nicht glauben“
„Das waren unglaublich harte Tage. Wahrscheinlich die härtesten in meinem ganzen Leben. Ich habe mich immer noch nicht verstanden, dass er weg ist ...“, so Vonn. „An dem Tag, an dem ich gestürzt bin, tat das auch Leo. Bei ihm wurde kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert (er hat vor anderthalb Jahren das Lymphom überlebt), aber jetzt hat sein Herz ihn verlassen. Er hatte Schmerzen und sein Körper konnte mit seinem starken Geist nicht mehr mithalten. Als ich am Tag nach meinem Unfall in meinem Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. Ich hatte in so kurzer Zeit so viel verloren, was mir etwas bedeutete. Ich kann es nicht glauben. „

