Transporter stand auf Südautobahn in Vollbrand

Rund zwei Stunden lang hatten mehrere Feuerwehren in der Oststeiermark am späten Montagabend mit einem brennenden Kleintransporter auf der Südautobahn (A2) zu tun. Die brenzligen Szenen endeten zum Glück ohne Verletzte.
Gegen 21.30 Uhr wurde zunächst die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau mittels Sirenenalarm zu dem Fahrzeugbrand auf der A2 kurz nach der Abfahrt Sinabelkirchen auf der Richtungsfahrbahn Wien alarmiert. Als die Helfer eintrafen, stand der Transporter bereits in Vollbrand.
Lenker konnte sich selbst befreien
Der Lenker hatte das Fahrzeug rechtzeitig selbst verlassen können und blieb unverletzt. So konnte sich die Mannschaft gemeinsam mit den ebenfalls angerückten Kollegen aus Untergroßau und Sinabelkirchen auf die Löscharbeiten konzentrieren. Diese wurden unter schwerem Atemschutz vorgenommen.
Angesichts der tiefen Temperaturen wurde auch ein Streufahrzeug der Asfinag an die Einsatzstelle beordert, um die Bildung von Blitzeis durch die große Menge an Löschwasser zu verhindern. Gegen 23.15 Uhr waren die Spuren des Unfalls beseitigt, die Autobahn konnte wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.
