Transporter stand auf Südautobahn in Vollbrand

Lenker konnte sich selbst befreien

Der Lenker hatte das Fahrzeug rechtzeitig selbst verlassen können und blieb unverletzt. So konnte sich die Mannschaft gemeinsam mit den ebenfalls angerückten Kollegen aus Untergroßau und Sinabelkirchen auf die Löscharbeiten konzentrieren. Diese wurden unter schwerem Atemschutz vorgenommen.