„Egoistisch und respektlos!“ Wirbel um Kitz-Sieger

Große Aufregung um Ski-Shootingstar Giovanni Franzoni in seiner Heimat Italien! Nachdem der 24-Jährige die errungene Silbermedaille in der Olympia-Abfahrt seinem verstorbenen Teamkollegen Matteo Franzoso gewidmet hatte, meldete sich nun dessen Bruder empört zu Wort. „Das ist egoistisch und respektlos“, echauffiert sich Michele Franzoso.
Auf Instagram meldete sich Michele Franzoso zu Wort. „Jemand hat behauptet, Matteos Bruder zu sein … Ich bin sein einziger Bruder. Ich war bei seiner Beerdigung. Jemand anderes war nicht da. Das ist egoistisch und respektlos.“ Namen nannte Michele dabei nicht, in Italien ist man aber sicher: Giovanni Franzoni ist gemeint!
Denn der Kitzbühel-Sieger hatte zuletzt häufiger erklärt, dass Matteo Franzoso für ihn „wie ein Bruder“ gewesen sei. Dem im Trainingslager in Chile tödlich verunglückten Teamkollegen hatte Franzonis schließlich auch seine Silbermedaille in Bormio gewidmet.
Franzoni-Bruder reagiert
Auf den Instagram-Post reagierte wiederum der Bruder von Giovanni Franzoni. „Er wollte weitermachen, um nicht so viel nachzudenken, aber vor allem, um die Ziele zu erreichen, von denen Matteo und Giovanni gemeinsam geträumt haben“, so Alessandro Franzoni.
„Ein solches Verhalten bringt ihn nicht zurück. Er könnte auf die bestmögliche Art in Erinnerung gehalten werden. Doch Sie machen das nicht“, mahnte er zudem. Giovanni gehe es nicht um mediale Aufmerksamkeit, so Alessandro: „Sie sollten sich darüber freuen, was Giovanni gemacht hat. Stattdessen sorgen Sie nur für noch mehr Schmerz und Wut.“
