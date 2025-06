Glockner-Drama: Jetzt wehrt sich Alpinpolizei

„Sehen uns zu dieser Stellungnahme verpflichtet“

Der genaue Sachverhalt werde im Wege eines allfälligen Gerichtsverfahrens zu klären sein. Abschließend betont die Pressestelle: „Man verwehrt sich allerdings dagegen, AlpinpolizistInnen, die sich regelmäßig unter Einsatz ihres eigenen Lebens der Rettung von in Not geratenen Personen verschrieben haben, aus verfahrenstaktischen Überlegungen im Vorfeld eines klärenden Verfahrens öffentlich in Misskredit zu bringen und sieht sich in diesem Sinne zu dieser öffentlichen Stellungnahme außerhalb des Verfahrens verpflichtet.“