Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorarlberg gibt Okay

Flugshow: Schweizer Düsenjets dürfen abheben

Vorarlberg
19.02.2026 12:34
Die Patrouille Suisse darf noch einmal ausfliegen.
Die Patrouille Suisse darf noch einmal ausfliegen.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nun ist es fix: Die Schweiz darf ihre große Flugshow mit der legendären Patrouille Suisse aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums des Flughafens Altenrhein durchführen – erst jetzt hat das Land Vorarlberg den Eidgenossen die Bewilligung erteilt. 

0 Kommentare

Der Schweizer Flughafen Altenrhein, nur wenige Kilometer hinter der Grenze zur Schweiz, feiert heuer sein hundertjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wollen die Schweizer eine große Flugshow veranstalten – mit der legendären Patrouille Suisse, einer Kunstflugstaffel mit F-5 Tiger-Kampfjets. Doch hatte hier wegen der Grenznähe auch Vorarlberg ein Wörtchen mitzureden, ohne Bewilligung der Vorarlberger hätte die Flugshow abgesagt werden müssen – nun kann sie aber doch über die Bühne gehen.

Wie das Land am Donnerstag mitteilte, haben in den vergangenen Wochen umfassende Abstimmungen mit den zuständigen Stellen und den betroffenen Gemeinden stattgefunden. Dabei ging es vor allem um Lärm- und Siedlungsschutz. Ergebnis der Abstimmungen: Im Laufe der Show kommen zwei Mal für jeweils eine halbe Stunde Düsenflugzeuge zum Einsatz. Eine zentrale Forderung des Landes war, dass der Überflug von Siedlungsräumen möglichst zu vermeiden ist, darauf sollen sich nun die verhandelnden Parteien geeinigt haben. 

Lesen Sie auch:
Die Patrouille Suisse in Aktion.
Eidgenossen verstimmt
Cancelt Vorarlberg den Schweizern Mega-Flugshow?
15.02.2026

Keine Show wie jede andere
„Vor diesem Hintergrund bestehen seitens des Landes Vorarlberg keine Einwände gegen die Unterfertigung der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung durch den zuständigen Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur“, heißt es vonseiten des Landes. Damit können die Eidgenossen aufatmen – für die Schweiz ist das Event nämlich nicht nur eines von vielen. Das groß angelegte Fest geht von Freitag, 28. August bis Sonntag, 30. August, über die Bühne – mit zahlreichen Attraktionen, darunter auch die vielleicht allerletzte Flugshow der Patrouille Suisse. Diese soll nämlich eingestellt werden: veraltet und zu teuer, lauten die Argumente. Nicht zuletzt deswegen werden zwischen 50.000 und 100.000 Besucher erwartet.   

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
19.02.2026 12:34
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 3°
Symbol leichter Regen
Bludenz
3° / 3°
Symbol starker Regen
Dornbirn
2° / 5°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 5°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.463 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
146.749 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.979 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1650 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
752 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
682 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Mehr Vorarlberg
Pkw-Brand
Aus Motorhaube schlugen plötzlich Flammen
Vorarlberg gibt Okay
Flugshow: Schweizer Düsenjets dürfen abheben
Klamme Gemeinden
Explosives Gutachten setzt Land unter Druck
Benefiz-Event
Bregenzer Landhaus wurde zur Suppenküche
Alpine Notlage
Snowboarder musste per Tau geborgen werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf