Flugshow: Schweizer Düsenjets dürfen abheben

Nun ist es fix: Die Schweiz darf ihre große Flugshow mit der legendären Patrouille Suisse aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums des Flughafens Altenrhein durchführen – erst jetzt hat das Land Vorarlberg den Eidgenossen die Bewilligung erteilt.
Der Schweizer Flughafen Altenrhein, nur wenige Kilometer hinter der Grenze zur Schweiz, feiert heuer sein hundertjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wollen die Schweizer eine große Flugshow veranstalten – mit der legendären Patrouille Suisse, einer Kunstflugstaffel mit F-5 Tiger-Kampfjets. Doch hatte hier wegen der Grenznähe auch Vorarlberg ein Wörtchen mitzureden, ohne Bewilligung der Vorarlberger hätte die Flugshow abgesagt werden müssen – nun kann sie aber doch über die Bühne gehen.
Wie das Land am Donnerstag mitteilte, haben in den vergangenen Wochen umfassende Abstimmungen mit den zuständigen Stellen und den betroffenen Gemeinden stattgefunden. Dabei ging es vor allem um Lärm- und Siedlungsschutz. Ergebnis der Abstimmungen: Im Laufe der Show kommen zwei Mal für jeweils eine halbe Stunde Düsenflugzeuge zum Einsatz. Eine zentrale Forderung des Landes war, dass der Überflug von Siedlungsräumen möglichst zu vermeiden ist, darauf sollen sich nun die verhandelnden Parteien geeinigt haben.
Keine Show wie jede andere
„Vor diesem Hintergrund bestehen seitens des Landes Vorarlberg keine Einwände gegen die Unterfertigung der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung durch den zuständigen Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur“, heißt es vonseiten des Landes. Damit können die Eidgenossen aufatmen – für die Schweiz ist das Event nämlich nicht nur eines von vielen. Das groß angelegte Fest geht von Freitag, 28. August bis Sonntag, 30. August, über die Bühne – mit zahlreichen Attraktionen, darunter auch die vielleicht allerletzte Flugshow der Patrouille Suisse. Diese soll nämlich eingestellt werden: veraltet und zu teuer, lauten die Argumente. Nicht zuletzt deswegen werden zwischen 50.000 und 100.000 Besucher erwartet.
