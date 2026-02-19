Flugshow: Schweizer Düsenjets dürfen abheben

Keine Show wie jede andere

„Vor diesem Hintergrund bestehen seitens des Landes Vorarlberg keine Einwände gegen die Unterfertigung der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung durch den zuständigen Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur“, heißt es vonseiten des Landes. Damit können die Eidgenossen aufatmen – für die Schweiz ist das Event nämlich nicht nur eines von vielen. Das groß angelegte Fest geht von Freitag, 28. August bis Sonntag, 30. August, über die Bühne – mit zahlreichen Attraktionen, darunter auch die vielleicht allerletzte Flugshow der Patrouille Suisse. Diese soll nämlich eingestellt werden: veraltet und zu teuer, lauten die Argumente. Nicht zuletzt deswegen werden zwischen 50.000 und 100.000 Besucher erwartet.