Grand Prix von Australien ab 2027 in Adelaide

Der Grand Prix von Australien im Rahmen der Motorrad-WM wird heuer letztmals auf dem Kurs auf Phillip Island ausgetragen. Ab 2027 werden die Rennen auf einem Stadtkurs in Adelaide gefahren. Die Vereinbarung mit den Zuständigen in Adelaide ist ab kommender Saison für sechs Jahre gültig. Der Vertrag mit den Veranstaltern auf dem Phillip Island Circuit, an der Pazifikküste zwei Stunden von Melbourne entfernt, läuft heuer aus. Damit endet eine vor 29 Jahren begonnene Ära.