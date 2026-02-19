Bei welchen Auto-Aktien kann ich jetzt einsteigen?

Der Kurseinbruch bei Stellantis vor eineinhalb Wochen war heftig. Der Grund: Eine Milliarden-Abschreibung aufgrund einer gescheiterten Elektro-Offensive. Doch ist das bereits der Tiefpunkt und damit eine Einstiegschance? Kober nimmt den Vorfall zum Anlass, die gesamte Branche unter die Lupe zu nehmen. Welche Automarken stehen aus Investorensicht gut da und um welche sollte man besser einen Bogen machen?