Bei welchen Auto-Aktien kann ich jetzt einsteigen?

Stellen Sie sich vor, Ihr Freund ruft Sie an und fragt: „He, die Stellantis-Aktie ist um 25 Prozent eingebrochen – soll ich jetzt zuschlagen?“ Genau diese Frage war der Auslöser für eine aktuelle Analyse der europäischen Autobauer. Krone+ hat mit Harald Kober gesprochen, Automarkt-Experte und Fondsmanager bei der Erste Asset Management.
Der Kurseinbruch bei Stellantis vor eineinhalb Wochen war heftig. Der Grund: Eine Milliarden-Abschreibung aufgrund einer gescheiterten Elektro-Offensive. Doch ist das bereits der Tiefpunkt und damit eine Einstiegschance? Kober nimmt den Vorfall zum Anlass, die gesamte Branche unter die Lupe zu nehmen. Welche Automarken stehen aus Investorensicht gut da und um welche sollte man besser einen Bogen machen?
