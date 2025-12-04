Nach Glockner-Drama: Alpinist (36) wird angeklagt

Wie die Innsbrucker Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gibt, wird der Mann wegen „grob fahrlässiger Tötung“ angeklagt. Die Hauptverhandlung vor dem Einzelrichter des Landesgerichtes Innsbruck ist für den 19. Februar 2026 anberaumt.

Insgesamt neun Fehler macht die Staatsanwaltschaft Innsbruck zum Vorwurf: „Trotz der Unerfahrenheit der Frau, die noch nie eine alpine Hochtour in dieser Länge, Schwierigkeit und Höhenlage gemacht hat, und trotz der herausfordernden winterlichen Verhältnisse hat der Angeklagte mit ihr die alpine Hochtour auf den Großglockner über den Stüdlgrat im Winter unternommen“, heißt es.