Pferde, Bier und Attacken: So lief die Söder-Show

Beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Bayern jubelten die Anhänger ihrem „König“ Markus Söder zu – dieser teilte teils heftig gegen seine Gegner aus. Auch ÖVP-Politiker aus Oberösterreich beobachteten das Spektakel. Sogar für einen Pferde-Plausch mit Lisa Müller, der Frau von Fußballstar Thomas Müller, war Zeit – die „Krone“ war dabei.
Bei Fisch-, Käse- und Lachsersatzsemmeln – natürlich alles ganz brav ohne Fleisch, wie es sich für Anhänger der Christlich-Sozialen Partei am Aschermittwoch gehört – stimmten sich die rund 4000 Fans von „König Markus“ schon Stunden vor seiner Rede in der Dreiländerhalle in Passau auf seinen Rundumschlag ein.
