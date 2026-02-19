Pferde, Bier und Attacken: So lief die Söder-Show

Bei Fisch-, Käse- und Lachsersatzsemmeln – natürlich alles ganz brav ohne Fleisch, wie es sich für Anhänger der Christlich-Sozialen Partei am Aschermittwoch gehört – stimmten sich die rund 4000 Fans von „König Markus“ schon Stunden vor seiner Rede in der Dreiländerhalle in Passau auf seinen Rundumschlag ein.