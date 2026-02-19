Wien-Titelverteidigerin Chepkemoi auch 2026 dabei

LIVE: Gelingt unseren Kombinierern die Aufholjagd?
Medaille im Visier
Die Kenianerin Betty Chepkemoi, die 2025 den Wien-Marathon gewonnen hat, wird auch bei der diesjährigen Ausgabe am Start sein und ihren Titel verteidigen.
Die 25-Jährige gab als erste internationale Spitzenathletin ihre Zusage, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Chepkemoi siegte im Vorjahr mit einer Zeit von 2:24:14 Stunden, für sie war es der erste Sieg bei einem großen Marathon.
„Dieser Erfolg hat mir sehr viel Selbstvertrauen für meine Zukunft im Marathon gegeben“, sagte Chepkemoi. „Mein Ziel ist es, eine neue persönliche Bestzeit zu laufen und wenn möglich zum zweiten Mal hier zu gewinnen.“ Die 43. Auflage des Vienna City Marathon geht am 19. April über die Bühne.
