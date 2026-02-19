Wien-Titelverteidigerin Chepkemoi auch 2026 dabei

„Dieser Erfolg hat mir sehr viel Selbstvertrauen für meine Zukunft im Marathon gegeben“, sagte Chepkemoi. „Mein Ziel ist es, eine neue persönliche Bestzeit zu laufen und wenn möglich zum zweiten Mal hier zu gewinnen.“ Die 43. Auflage des Vienna City Marathon geht am 19. April über die Bühne.