Beachvolleyball: Absage für World Tour in Baden!

„Nach 21 Jahren geht eine Ära zu Ende – und das schmerzt mich auch persönlich sehr. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für große Sportevents werden von Jahr zu Jahr schwieriger, sodass Projekte dieser Größenordnung ohne entsprechende Förderungen und Sponsoren nicht mehr realisierbar sind. Als Veranstalter mussten wir diese Entscheidung aus unternehmerischer Verantwortung treffen. Mein großer Dank gilt allen Sponsoren, der Stadt Baden und dem Land Niederösterreich, die uns über all die Jahre hinweg die Treue gehalten und gemeinsam mit uns eines der größten Sportevents Österreichs aufgebaut haben.“, sagt Dominik Gschiegl, Geschäftsführer HSG Events.