Beachvolleyball: Absage für World Tour in Baden!

Baden wird heuer kein internationales Beach-Volleyball-Turnier beheimaten. Das geplante World-Tour-Turnier musste abgesagt werden, nachdem in der Kurstadt zuletzt mehr als zwei Jahrzehnte lang jährlich gebaggert und gepritscht worden war.
Begründet wurde dieser Schritt von den Organisatoren mit wirtschaftlich äußerst herausfordernden Rahmenbedingungen. Diese ließen es nicht zu, ein Turnier in der in Baden gewohnten Qualität auszurichten.
„Nach 21 Jahren geht eine Ära zu Ende – und das schmerzt mich auch persönlich sehr. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für große Sportevents werden von Jahr zu Jahr schwieriger, sodass Projekte dieser Größenordnung ohne entsprechende Förderungen und Sponsoren nicht mehr realisierbar sind. Als Veranstalter mussten wir diese Entscheidung aus unternehmerischer Verantwortung treffen. Mein großer Dank gilt allen Sponsoren, der Stadt Baden und dem Land Niederösterreich, die uns über all die Jahre hinweg die Treue gehalten und gemeinsam mit uns eines der größten Sportevents Österreichs aufgebaut haben.“, sagt Dominik Gschiegl, Geschäftsführer HSG Events.
Im Vorjahr wurde in Baden ein Challenge-Turnier der World Tour ausgerichtet, heuer wird die World Tour nach aktuellem Stand nun nicht in Österreich Station machen.
