Ihm fehlt es an Gold

Donald Trump will auch „Air Force One“ umlackieren

Ausland
19.02.2026 11:26
Donald Trump möchte der „Air Force One“ einen neuen Anstrich verpassen.
Donald Trump möchte der „Air Force One“ einen neuen Anstrich verpassen.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Donald Trump stellt nicht nur das Weiße Haus auf den Kopf, er will auch der „Air Force One“ einen neuen Anstrich verleihen. Gold darf dabei natürlich nicht fehlen.

0 Kommentare

Mit unzähligen Goldverzierungen hat Trump das Weiße Haus bereits in eine Mischung aus Mar-a-Lago-Anwesen und Zarenpalast verwandelt. Doch auch bei der „Air Force One“ will er seine (Farb)-Spuren hinterlassen. 

Laut „CBS News“ soll der Präsident angeordnet haben, die gesamte Flugzeugflotte umlackieren zu lassen - in seinem bevorzugten Farbschema, bei dem auch Gold nicht fehlen darf.

Die Maschinen, die als „Air Force One“ im Einsatz sind, wurden seit der John-F.-Kennedy-Ära traditionell in hellem Blau und Weiß gehalten. Laut einem Insider verlangt Trump nun ein deutlich markanteres Design in Rot, Weiß, Dunkelblau – und natürlich seiner Lieblingsfarbe Gold.

Viel Gold, viele Bilder: Der Kabinettsraum, in dem Trump seine Berater empfängt.
Viel Gold, viele Bilder: Der Kabinettsraum, in dem Trump seine Berater empfängt.(Bild: White House)

Die neue Farbkombination soll unter anderem auf der von Katar gespendeten Boeing 747-8i sowie auf zwei Maschinen erscheinen, die derzeit zu den nächsten „Air Force One“-Flugzeugen umgerüstet werden. Einige Jets wurden im Zuge regulärer Wartungsarbeiten neu lackiert.

Lesen Sie auch:
Der Ostflügel des Weißen Hauses wurde zur Baustelle. Dort soll ein Ballsaal entstehen.
Krone Plus Logo
Bilder aus dem Inneren
Wie Trump das Weiße Haus radikal umkrempelt
02.02.2026
Trump: „Schöne Sache“
USA nehmen Luxusjet von Katar offiziell an
22.05.2025

Die Farbänderung hatte Trump erstmals am Ende seiner ersten Amtszeit angestoßen, diese wurde jedoch nicht umgesetzt. Ein Sprecher erklärte im Jahr 2022, dunklere Farben – insbesondere an der Unterseite der Maschine – könnten dazu führen, dass einzelne Bauteile ihre zulässigen Temperaturgrenzen überschreiten.

Gesamte Flotte betroffen
Die neue Farbkombination soll nach Trumps Willen auch für die restliche Regierungsflotte gelten. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte in einer Pressemitteilung: „Die Air Force setzt ein neues Lackierungsschema (Rot, Weiß, Gold und Dunkelblau) für die Regierungsflotte um, zu der auch die neue 747-8i und vier C-32-Flugzeuge gehören.“

Letztere dienen als „Air Force Two“, wenn der Vizepräsident an Bord ist, aber auch die First Lady sowie Kabinetts- und Kongressmitglieder reisen mit diesen Maschinen.

Ausland
19.02.2026 11:26
