Ihm fehlt es an Gold
Donald Trump will auch „Air Force One“ umlackieren
Donald Trump stellt nicht nur das Weiße Haus auf den Kopf, er will auch der „Air Force One“ einen neuen Anstrich verleihen. Gold darf dabei natürlich nicht fehlen.
Mit unzähligen Goldverzierungen hat Trump das Weiße Haus bereits in eine Mischung aus Mar-a-Lago-Anwesen und Zarenpalast verwandelt. Doch auch bei der „Air Force One“ will er seine (Farb)-Spuren hinterlassen.
Laut „CBS News“ soll der Präsident angeordnet haben, die gesamte Flugzeugflotte umlackieren zu lassen - in seinem bevorzugten Farbschema, bei dem auch Gold nicht fehlen darf.
Die Maschinen, die als „Air Force One“ im Einsatz sind, wurden seit der John-F.-Kennedy-Ära traditionell in hellem Blau und Weiß gehalten. Laut einem Insider verlangt Trump nun ein deutlich markanteres Design in Rot, Weiß, Dunkelblau – und natürlich seiner Lieblingsfarbe Gold.
Die neue Farbkombination soll unter anderem auf der von Katar gespendeten Boeing 747-8i sowie auf zwei Maschinen erscheinen, die derzeit zu den nächsten „Air Force One“-Flugzeugen umgerüstet werden. Einige Jets wurden im Zuge regulärer Wartungsarbeiten neu lackiert.
Die Farbänderung hatte Trump erstmals am Ende seiner ersten Amtszeit angestoßen, diese wurde jedoch nicht umgesetzt. Ein Sprecher erklärte im Jahr 2022, dunklere Farben – insbesondere an der Unterseite der Maschine – könnten dazu führen, dass einzelne Bauteile ihre zulässigen Temperaturgrenzen überschreiten.
Gesamte Flotte betroffen
Die neue Farbkombination soll nach Trumps Willen auch für die restliche Regierungsflotte gelten. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte in einer Pressemitteilung: „Die Air Force setzt ein neues Lackierungsschema (Rot, Weiß, Gold und Dunkelblau) für die Regierungsflotte um, zu der auch die neue 747-8i und vier C-32-Flugzeuge gehören.“
Letztere dienen als „Air Force Two“, wenn der Vizepräsident an Bord ist, aber auch die First Lady sowie Kabinetts- und Kongressmitglieder reisen mit diesen Maschinen.
