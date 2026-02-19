Donald Trump will auch „Air Force One“ umlackieren

Gesamte Flotte betroffen

Die neue Farbkombination soll nach Trumps Willen auch für die restliche Regierungsflotte gelten. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte in einer Pressemitteilung: „Die Air Force setzt ein neues Lackierungsschema (Rot, Weiß, Gold und Dunkelblau) für die Regierungsflotte um, zu der auch die neue 747-8i und vier C-32-Flugzeuge gehören.“