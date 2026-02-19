Italien muss Entschädigung an Sea-Watch zahlen

Italien muss eine Entschädigung an die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch bezahlen – deren Rettungsschiff Sea-Watch

3 war im Jahr 2019 im Hafen von Lampedusa monatelang beschlagnahmt worden. Es habe sich um eine „ungerechtfertigte Festsetzung“ gehandelt, stellte ein Gericht in Palermo fest. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich „sprachlos“.