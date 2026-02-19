Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Soll Parkregelung für Ukrainer auslaufen?

Forum
19.02.2026 11:30
Derzeit gibt es eine Sonderregelung für ukrainische Autos auf Österreichs Straßen.
Derzeit gibt es eine Sonderregelung für ukrainische Autos auf Österreichs Straßen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

An der Sonderregelung für ukrainische Autolenker wird derzeit nichts verändert und somit müssen diese bei Strafen für Vergehen im Straßenverkehr auch nicht haften. Das führte zu großer Aufregung und Diskussionen. Unsere Frage des Tages vom 19. Februar lautet daher: „Keine Parkstrafen: Soll die Sonderregelung für ukrainische Autos auslaufen?“

0 Kommentare

Wie sehen Sie diesen Fall? Halten Sie es für unfair, dass Lenker mit ukrainischen Kennzeichen bei Vergehen keine Strafe zahlen müssen? Oder sehen Sie es aufgrund der Tatsache, dass es sich um Flüchtlinge eines zerstörerischen Angriffskrieges gegen Ihr Land handelt, als nicht so tragisch an? 

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
19.02.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.463 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
146.749 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.979 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1650 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
752 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
682 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Aschermittwochs-Reden: Wer hat Sie überzeugt?
Diskutieren Sie mit!
Energydrinks: Wie gehen Sie mit der Gefahr um?
Diskutieren Sie mit!
Fastenzeit: Wie halten Sie‘s mit dem Verzicht?
Frage des Tages
Braucht es härtere Strafen für Tierquäler?
Diskutieren Sie mit!
Zinswende: Ist das Eigenheim wieder leistbar?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf