Soll Parkregelung für Ukrainer auslaufen?

An der Sonderregelung für ukrainische Autolenker wird derzeit nichts verändert und somit müssen diese bei Strafen für Vergehen im Straßenverkehr auch nicht haften. Das führte zu großer Aufregung und Diskussionen. Unsere Frage des Tages vom 19. Februar lautet daher: „Keine Parkstrafen: Soll die Sonderregelung für ukrainische Autos auslaufen?“
Wie sehen Sie diesen Fall? Halten Sie es für unfair, dass Lenker mit ukrainischen Kennzeichen bei Vergehen keine Strafe zahlen müssen? Oder sehen Sie es aufgrund der Tatsache, dass es sich um Flüchtlinge eines zerstörerischen Angriffskrieges gegen Ihr Land handelt, als nicht so tragisch an?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.