Zu viel Schnee! Halfpipe-Qualifikation verschoben

Die Bedingungen in Livigno sollen sich bis zum frühen Nachmittag noch weiter verschlechtern, deshalb wurde die Qualifikation mit Sam Baumgartner für Freitag, 10.30 Uhr, neu angesetzt. Am Zeitpunkt der Frauen-Qualifikation am (heutigen) Donnerstag um 19.30 Uhr ohne österreichische Beteiligung wird noch festgehalten.