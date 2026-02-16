Rechnungshof soll den „Zukunftsfonds“ prüfen

Wurden die Gelder des „Zukunftsfonds Steiermark“ in den vergangenen Jahren objektiv und transparent verteilt? Grüne und SPÖ haben da ihre Zweifel und schalten nun den Landesrechnungshof ein.
Rot-Grün in der Steiermark! Wenn schon nicht in der Regierung, zumindest auf parlamentarischer Ebene machen Sozialdemokraten und Ökos gemeinsame Sache. Sie nutzen das Minderheitenrecht der Opposition, um eine Prüfung des Landesrechnungshofs zu beantragen.
Konkret geht es um den „Zukunftsfonds Steiermark“, ein Instrument für die Forschungs- und Innovationsförderung in unserem Bundesland. Er ist mit Millionen gefüllt – doch wie die Gelder verteilt werden, ist Hannes Schwarz (SPÖ) und Lambert Schönleitner (Grüne) nicht klar: „Wir haben massive Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Transparenz der Förderpraxis der vergangenen Jahre. Eine Gebarungskontrolle muss her.“
Denn, so die beiden Oppositionsparteien in einer gemeinsamen Aussendung: „Der Zukunftsfonds ist ein zentrales Instrument für die Forschungs- und Innovationsförderung in der Steiermark – und muss entsprechend gestärkt und rechtssicher aufgestellt werden. Die Steiermark ist ein forschungsintensives Land und zählt zu den innovativsten Regionen Europas. Damit das so bleibt, ist eine transparente Anschubfinanzierung entscheidend. Wir wollen einen starken Zukunftsfonds – aber einen, der nach klaren und objektiven Kriterien funktioniert.“
Übrigens: ÖVP-Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer weist die Vorwürfe zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.