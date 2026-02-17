Vorteilswelt
So erkennt man Betrug

Bei diesen Nachrichten ist größte Vorsicht geboten

Oberösterreich
17.02.2026 08:00
Im Namen der ÖGK werden wieder betrügerische E-Mails verschickt.
Im Namen der ÖGK werden wieder betrügerische E-Mails verschickt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Online-Betrugsmaschen sind derzeit die wohl beliebteste, und leider auch erfolgreichste Methode von Gaunern. Aktuell gehen sie auch im Namen der oberösterreichischen Gesundheitskasse auf Beutejagd. Ein Sicherheitsexperte der Institution warnt und hat Tipps, wie man richtig mit solchen dreisten Betrugsversuchen umgehen kann.

Eine vermeintliche Rückzahlung von der Gesundheitskasse in Höhe von mehr als 1200 Euro – da kann man schon schwach werden. Sollte man aber nicht, denn es ist Betrug – und der hat gerade Hochkonjunktur. „Wie viele Institutionen wird auch die Österreichische Gesundheitskasse benutzt, um Vertrauen zu erhaschen“, weiß Robert Rott, Chef für Informationssicherheit bei der ÖGK.

Oberösterreich
17.02.2026 08:00
Oberösterreich

