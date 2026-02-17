Bei diesen Nachrichten ist größte Vorsicht geboten

Eine vermeintliche Rückzahlung von der Gesundheitskasse in Höhe von mehr als 1200 Euro – da kann man schon schwach werden. Sollte man aber nicht, denn es ist Betrug – und der hat gerade Hochkonjunktur. „Wie viele Institutionen wird auch die Österreichische Gesundheitskasse benutzt, um Vertrauen zu erhaschen“, weiß Robert Rott, Chef für Informationssicherheit bei der ÖGK.