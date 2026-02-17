„Lei Lei“: Was hinter Kärntner Narrenrufen steckt

Die Faschingszeit erreicht heute ihren Höhepunkt: Noch einmal wird ausgelassen gefeiert, gelacht und getanzt, bevor am Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit beginnt. Der Fasching, auch „Fastnacht“ genannt, bezeichnet die Zeit vor dem Aschermittwoch, in der sich traditionell noch einmal ausgiebig vergnügt wird, bevor der Verzicht der Fastenzeit beginnt.