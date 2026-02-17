Gastrosterben: Casa Costiera und Thomawirt vor Aus

Das Innenstadtsterben trifft auch noch ein weiteres Geschäft in der Schmiedgasse: Der Keramikladen Fabeltisch sperrt diesen Samstag, 21. Februar, zu. „Nach sechs fabelhaften Jahren, in denen sogar vier kleine Füße und ein Hund ihren Platz unter unserem Tisch gefunden haben, ist es nun an der Zeit, dieses Kapitel abzuschließen“, heißt es in einem Posting. Der Abverkauf läuft bereits – alle Überbleibsel werden im Onlineshop verkauft.