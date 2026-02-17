Gastrosterben: Casa Costiera und Thomawirt vor Aus

Es sind harte Zeiten für Gastronomen in der Grazer Innenstadt. Der Italiener Casa Costiera und der beliebte Thomawirt müssen sich jetzt geschlagen geben und werden künftig nicht mehr für ihre Gäste aufkochen können.
Im Oktober des Vorjahres erreichte die Gäste des Thomawirts die traurige Nachricht: Das beliebte Grazer Gasthaus muss Insolvenz anmelden. Mehr als eine halbe Million Euro Schulden wurden dem Insolvenzverwalter gemeldet, zehn Dienstnehmer seien betroffen, berichtete der KSV1870.
Mit einem Sanierungsverfahren versuchte man, das Lokal zu retten, doch leider vergebens. Der Thomawirt schließt nun für immer seine Türen. Und mit ihm auch zwei weitere Lokale des Gastronomen Markus Schaffer: der Glockenspielkeller am Mehlplatz und fridda & maxx am Joanneumring.
Die letzte Pizza geht in den Ofen
Am Montagabend dann die nächste Hiobsbotschaft – diesmal in der Schmiedgasse: „Nach reiflicher Überlegung möchten wir euch mitteilen, dass wir unser Restaurant Casa Costiera Graz mit 9. März 2026 schließen werden“, schreiben die Betreiber Salvatore und Michaela auf Facebook.
Sie bedanken sich bei den Gästen: „Ihr habt unser Restaurant mit Leben, Wärme und besonderer Atmosphäre erfüllt.“ Die Standorte in Salzburg und Caorle bleiben erhalten.
Das Innenstadtsterben trifft auch noch ein weiteres Geschäft in der Schmiedgasse: Der Keramikladen Fabeltisch sperrt diesen Samstag, 21. Februar, zu. „Nach sechs fabelhaften Jahren, in denen sogar vier kleine Füße und ein Hund ihren Platz unter unserem Tisch gefunden haben, ist es nun an der Zeit, dieses Kapitel abzuschließen“, heißt es in einem Posting. Der Abverkauf läuft bereits – alle Überbleibsel werden im Onlineshop verkauft.
