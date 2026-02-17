Flirt-Alarm in der Hofburg: Rudolfiner Redoute

Es ist Wiens größter Maskenball: Jährlich strömen mehr als 3.500 Leute maskiert in die Hofburg, um zu tanzen und zu flirten. So auch Simone Lugner, die sich nach ihrem missglückten Date mit Prinz Marcus von Anhalt wieder aufs Tanzparkett wagt. Wie ihr neuer Traummann sein muss? Mehr dazu im Video.