Cruz Beckham vergoss bei Party zum 21er Tränen

In seiner langen Wut-Botschaft machte er unter anderem seinen Eltern David und Victoria schwere Vorwürfe, sprach von kontrollierendem Verhalten und davon, dass seine Mutter ihm den Hochzeitstanz mit seiner frisch angetrauten Ehefrau geklaut habe. Außerdem kündigte Brooklyn an, sich mit seiner Familie nicht mehr versöhnen zu wollen.