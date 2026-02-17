Vorteilswelt
Feierte ohne Brooklyn

Cruz Beckham vergoss bei Party zum 21er Tränen

Society International
17.02.2026 11:40
Victoria Beckham veröffentlichte ein Foto von ihrem zu Tränen gerührten Sohn Cruz auf Instagram.
Victoria Beckham veröffentlichte ein Foto von ihrem zu Tränen gerührten Sohn Cruz auf Instagram.(Bild: instagram.com/victoriabeckham)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten im Familienzwist mit Brooklyn haben die Beckhams ihren jüngsten Sohn Cruz hochleben lassen. Der Promi-Spross wird am Freitag 21 Jahre, gefeiert wurde aber schon am Wochenende. Und bei der Party flossen sogar die Tränen ...

Das enthüllt ein Foto, das Mama Victoria Beckham auf Instagram veröffentlichte. Zu sehen ist darauf das Geburtstagskind, das neben Papa David auf einer roten Bank sitzt und sich mit einer weißen Papierserviette die Tränen aus den Augen wischt.

Berührende Rede
Was Cruz so aus der Fassung gebracht hat? Vermutlich die drei wichtigsten Frauen in seinem Leben. Denn seine Freundin Jackie Apostel, Mama Victoria Beckham und Schwester Harper hatten auf der Bühne eine herzerwärmende Rede auf das Geburtstagskind gehalten, wie ein Foto, das Cruz‘ Liebste in einem Posting auf Instagram veröffentlichte, beweist.

Hier können Sie sich durch die Party-Bilder klicken. Fast am Ende der Galerie findet sich das Bild von Jackie Apostel, Harper und Victoria Beckham:

Weitere Bilder, die die Beckhams auf Instagram mit ihren Fans teilten, bewiesen zudem, dass sich die Familie von den Streitigkeiten mit Brooklyn Beckham die Laune nicht verderben ließ. Im Gegenteil! 

Cruz spielte mit Band auf
So enterte nicht nur das Geburtstagskind mit seiner Band Cruz Beckham And The Bakers die Bühne der Bar „The Maine“ in Mayfair, es wurde unter dem Motto „The Beatles Ball“ auch ausgiebig getanzt, gelacht und gefeiert. Auf Instagram zeigten die Beckhams zudem ihre Outfits, die sehr elegant ausfielen.

Auch Victoria Beckham veröffentlichte Fotos der Party zum 21. Geburtstag ihres Sohnes Cruz:

Und natürlich sorgten die Beckhams auch für das leibliche Wohl der Gäste. Wie die „Daily Mail“ berichtete, gab es ein Drei-Gänge-Menü, das aber überraschend bodenständig ausfiel. Denn statt Kaviar und Austern gab es  Chicken-Wings, Rippchen, Burger, Fisch-Tacos und Donuts. 

Party ohne Brooklyn
Die Beckhams waren zuletzt vor allem wegen des Zerwürfnisses mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn Beckham in die Schlagzeilen geraten. Der 26-Jährige, der seit 2022 mit Milliardärs-Tochter Nicola Peltz verheiratet ist, veröffentlichte im Jänner eine öffentliche Abrechnung mit seiner Familie auf Instagram.

In seiner langen Wut-Botschaft machte er unter anderem seinen Eltern David und Victoria schwere Vorwürfe, sprach von kontrollierendem Verhalten und davon, dass seine Mutter ihm den Hochzeitstanz mit seiner frisch angetrauten Ehefrau geklaut habe. Außerdem kündigte Brooklyn an, sich mit seiner Familie nicht mehr versöhnen zu wollen.

