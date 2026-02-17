FAVORITENsieg! Rapid am Boden & die Fans daneben

Das Wiener Derby vom vergangenen Wochenende liefert viel Gesprächststoff. In „Gelb-Rot – der Unicope Fußball-Talk“ ist in dieser Woche Paul Scharner zu Gast. Mit dem 40-fachen Ex-Nationalspieler werden der 2:0-Sieg der Austria sowie die Vorkomnisse im Rapid-Sektor thematisiert. Außerdem blickt Scharner auf seine Zeit in der Premier League zurück.