Olympia-Drama: Opa verstorben, am Weg zu Gold out

In einem langen Instagram-Beitrag erinnerte McGrath mit bewegenden Worten an gemeinsame Erlebnisse mit seinem Opa: „Jedes Mal, wenn wir im Wald unterwegs waren – egal ob zu Fuß oder auf Skiern -, wollte ich immer den schnellsten Weg zum Ziel nehmen. Zum Glück hast du mich das nie tun lassen. Du hast uns durch Büsche und Gestrüpp geführt, um eine schöne ‘Abkürzung‘ zu nehmen, von der du gehört hattest. Am Ende sind wir immer viel weiter gelaufen als geplant, und ich war jedes Mal genauso müde. Ich habe lange nicht verstanden, warum wir diese Umwege gehen mussten – bis ich älter wurde. Du hast mir gezeigt, dass die Freude nicht am Ende der Reise liegt, sondern auf dem Weg dorthin.“