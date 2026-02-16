Olympia-Drama: Opa verstorben, am Weg zu Gold out

Olympia-Drama um Atle Lie McGrath! Der Norweger lag im Olympia-Slalom nach dem ersten Durchgang auf Goldkurs, schied jedoch in der Entscheidung aus. Damit platzte für den Technik-Spezialisten, der wenige Tage zuvor noch einen persönlichen Schicksalsschlag verkraften musste, der große Medaillentraum.
Atle Lie McGrath hatte im ersten Durchgang ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit 59 Hundertsteln Vorsprung auf die Konkurrenz ging der Norweger als Führender in den zweiten Lauf. Die Goldmedaille war zum Greifen nah. Doch dann nahm die Entscheidung eine dramatische Wendung: Im Finaldurchgang fädelte McGrath ein. Ein Ausfall, der doppelt schwer wiegt. McGrath war im Riesentorlauf Fünfter geworden, zudem musste er während der Spiele den Tod seines Großvaters verkraften.
In einem langen Instagram-Beitrag erinnerte McGrath mit bewegenden Worten an gemeinsame Erlebnisse mit seinem Opa: „Jedes Mal, wenn wir im Wald unterwegs waren – egal ob zu Fuß oder auf Skiern -, wollte ich immer den schnellsten Weg zum Ziel nehmen. Zum Glück hast du mich das nie tun lassen. Du hast uns durch Büsche und Gestrüpp geführt, um eine schöne ‘Abkürzung‘ zu nehmen, von der du gehört hattest. Am Ende sind wir immer viel weiter gelaufen als geplant, und ich war jedes Mal genauso müde. Ich habe lange nicht verstanden, warum wir diese Umwege gehen mussten – bis ich älter wurde. Du hast mir gezeigt, dass die Freude nicht am Ende der Reise liegt, sondern auf dem Weg dorthin.“
Dass ihm große Rennen emotional nahegehen, zeigte sich zuletzt auch in Kitzbühel, als er vor wenigen Wochen ebenfalls im ersten Durchgang ausschied. „Es ist schade, denn es ist das größte Rennen für mich, aber so ist der Skisport. Ich habe ein bisschen zu viel gewollt“, sagte er damals.
Auch dieses Mal schien der Druck zu groß: Der Traum von Olympia-Gold zerplatzte im Stangenwald, was für großen Ärger sorgte. McGrath warf daraufhin – von den Kameras eingefangen – seine Stöcke in Richtung des nahegelegenen Waldes und fluchte beim Schneestapfen Abseits der Piste.
Meillard jubelt über Gold
Am Ende durfte die Schweiz jubeln: Loïc Meillard krönte sich zum Olympiasieger im Slalom. Silber ging an den ÖSV-Techniker Fabio Gstrein, Bronze holte sich der norwegische Routinier Henrik Kristoffersen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.