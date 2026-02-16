Kahlschlag: Swarovski Optik kündigt 40 Angestellte

Zuletzt Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro

Dadurch soll eine „nachhaltige, wirtschaftlich stabile Zukunft“ gewährleistet werden. Das Unternehmen wolle sich weiter als „führender Anbieter im Premium-Segment der Sportoptik“ behaupten. Laut Unternehmensangaben wurde der Umsatz im Jahr 2025 auf mehr als 200 Millionen Euro erhöht. Trotzdem müsse nun die Organisationsstruktur angepasst und weltweit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut werden. Die Betroffenen sollen nun „in dieser Phase bestmöglich“ unterstützt werden.