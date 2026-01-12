Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab März 2026

Großer Versorger drückt Strompreis unter zehn Cent

Wirtschaft
12.01.2026 20:01
Wer die Angebote vergleicht, kann schon jetzt sparen.
Wer die Angebote vergleicht, kann schon jetzt sparen.(Bild: Alexander Raths - stock.adobe.com)

Der heimische Wasserkraft-Riese Verbund senkt mit März massiv den Strompreis. Konkret werden es mit dem neuen „Österreich-Tarif“ unter zehn Cent je Kilowattstunde (netto) sein. Ein Durchschnittshaushalt erspart sich damit bis zu 200 Euro im Jahr. Gleichzeitig sieht Verbund-Chef Michael Strugl einen Handlungsbedarf der Politik beim Industriestrom.

0 Kommentare

Im Schnitt zahlt ein österreichischer Haushalt aktuell inklusive Steuern, Abgaben, Netzentgelten und Co. 29,05 Cent je verbrauchter Kilowattstunde (kWh). Damit liegen wir in etwa im europäischen Schnitt von 28,72 Cent. Bei unserem Nachbarn Deutschland sind es sogar 38,71 Cent, so die jüngsten Zahlen von Eurostat, dem statistischen Amt der EU.

Dennoch müsse es langfristig das Ziel sein, die Preise zu senken, betont Verbund-Chef Michael Strugl. Der Versorger (er steht im Mehrheitseigentum der Republik) wird daher ab März 2026 mit gutem Beispiel vorangehen und einen „Österreich-Tarif“ mit unter 10 Cent je kWh Arbeitspreis (netto) anbieten. Ein Durchschnittshaushalt kann sich so rund 200 Euro im Jahr ersparen. Der neue Tarif steht allen Bestandskunden (sie werden angeschrieben) sowie auch Neukunden offen. Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer zeigt sich über den Schritt erfreut. Gleichzeitig fordert er andere Versorgungsunternehmen auf, es dem Verbund gleichzutun.

Verbund-Chef Michael Strugl: „Abhängigkeiten von Energieimporten durch Ausbau der inländischen ...
Verbund-Chef Michael Strugl: „Abhängigkeiten von Energieimporten durch Ausbau der inländischen Stromproduktion reduzieren.“(Bild: Reinhard Holl)

Strugl weist aber erneut darauf hin, dass langfristig günstige Preise nur mit dem Ausbau der Stromerzeugung möglich sind. Allerdings müssen dazu die Systemkosten sinken. „Je nachdem, wie gut und wie kosteneffizient ich die Transformation gestalte, und plane, desto günstiger wird es“, betont der Manager. Von zentraler Bedeutung sei unter anderem die bestmögliche Abstimmung von Erzeugung, Netzen und Speichern. Dringend überarbeitet gehöre jedenfalls der aktuelle Netzinfrastrukturplan (ÖNIP). Dieser enthalte seiner Meinung nach einen viel zu hohen Anteil an Photovoltaik und zu wenig Windenergie. Außerdem fehlen darin die sinnvollen Batteriespeicher.

Strompreis muss auch für die Industrie sinken
Was die Industrie betrifft, sieht er nach der geplanten Förderung in Deutschland (dort soll die Hälfte des Industriestromverbrauchs mit fünf Cent je kWh gefördert werden) auch bei uns einen dringenden Handlungsbedarf. Sonst hätten unsere Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Der besteht ohnehin schon gegenüber China und den USA, wo der Industriestrompreis nur im Schnitt acht Cent kostet, während es in Europa im Schnitt 15 Cent je kWh sind. Zuletzt haben sich auch die derzeitige Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz und Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen für einen Industriestrompreis nach deutschem Vorbild ausgesprochen.

Lesen Sie auch:
Die Regierung will nun liefern.
Senkung beschlossen
Regierung geht gegen den hohen Strompreis vor
16.12.2025
Brief an Brüssel
Strompreise: Das fordert Regierung jetzt von EU
16.12.2025
Energieerzeuger warnen
Beim Strompreis droht neuer „Österreich-Aufschlag“
19.11.2025

Schon jetzt gibt es Anbieter mit Stromtarifen von unter zehn Cent
Haushalte, die nicht bis März auf einen günstigeren Stromtarif warten wollen, können auch jetzt schon wechseln. Es gibt nämlich auch derzeit schon alternative Anbieter, die für Strom unter zehn Cent netto verrechnen. Konkret ist dies etwa Grünwelt Energie mit günstigen 9,20 Cent netto je Kilowattstunde oder überraschenderweise auch Wien Energie mit 9,9237 Cent netto je Kilowattstunde. Die Mindestvertragslaufzeit sowie die Preisgarantie sind 12 Monate.

Porträt von Gerald Hofbauer
Gerald Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Michael Strugl
Deutschland
Eurostat
Strompreis
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
147.150 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
117.358 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
110.942 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Wirtschaft
Ab März 2026
Großer Versorger drückt Strompreis unter zehn Cent
Standort Wattens
Swarovski muss weniger kündigen als gedacht
In Industriestrategie
Minister kündigt neun neue Lehrberufe an
Krone Plus Logo
Aufstiege und Aufruhr
Die vielen Kammer-Karrieren der Familie Ruck
Diskutieren Sie mit!
Goldpreis: Wird der Kurs langfristig steigen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf