Großer Versorger drückt Strompreis unter zehn Cent

Strompreis muss auch für die Industrie sinken

Was die Industrie betrifft, sieht er nach der geplanten Förderung in Deutschland (dort soll die Hälfte des Industriestromverbrauchs mit fünf Cent je kWh gefördert werden) auch bei uns einen dringenden Handlungsbedarf. Sonst hätten unsere Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Der besteht ohnehin schon gegenüber China und den USA, wo der Industriestrompreis nur im Schnitt acht Cent kostet, während es in Europa im Schnitt 15 Cent je kWh sind. Zuletzt haben sich auch die derzeitige Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz und Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen für einen Industriestrompreis nach deutschem Vorbild ausgesprochen.