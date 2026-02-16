Olympic failure spree
LIVE: French athletes slip up! How will the Austrian Ski Federation (ÖSV) racers fare?
Fabio Gstrein is on course for a medal at the Olympic Games: after the first slalom run, the Austrian is in third place, 94 hundredths behind the leader Atle Lie McGrath (NOR). Switzerland's Loic Meillard (+0.59 seconds) is lurking in second place. 49 (!) skiers were eliminated in heavy snowfall.
"It didn't actually feel that exciting. But it's really cool that it worked so well in the first run," said Gstrein, promising to go all out in the second run.
Schwarz needs a "miracle"
The second-best Austrian is Marco Schwarz (+1.96) in seventh place. "It would take a miracle to win a medal," said the Carinthian, who was nevertheless satisfied. Michael Matt (+2.20) is also in the top 10 in ninth place.
Disappointment for Feller after silver
There was disappointment for Manuel Feller. The ÖSV hopeful, who won silver in the team combined with Vincent Kriechmayr, was eliminated shortly after the first intermediate time in heavy snowfall. "A small bump surprised me," he said, struggling with the visibility.
Other notable dropouts
And he was by no means the only one—there was a veritable spate of dropouts! Giant slalom Olympic champion Lucas Pinheiro Braathen slipped on the flat section. Paco Rassat (FRA) and Eduard Hallberg (FIN) also had to bury their medal hopes early on after dropping out.
Here are the interim results:
The decision will be made at 1:30 p.m. – live HERE on the sportkrone.at ticker, of course!
This article has been automatically translated,
read the original article here.
