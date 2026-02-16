Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympic failure spree

LIVE: French athletes slip up! How will the Austrian Ski Federation (ÖSV) racers fare?

Nachrichten
16.02.2026 04:00
Fabio Gstrein raced to third place in heavy snowfall.
Fabio Gstrein raced to third place in heavy snowfall.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fabio Gstrein is on course for a medal at the Olympic Games: after the first slalom run, the Austrian is in third place, 94 hundredths behind the leader Atle Lie McGrath (NOR). Switzerland's Loic Meillard (+0.59 seconds) is lurking in second place. 49 (!) skiers were eliminated in heavy snowfall. 

0 Kommentare

"It didn't actually feel that exciting. But it's really cool that it worked so well in the first run," said Gstrein, promising to go all out in the second run.

Atle Lie McGrath leads at the halfway point.
Atle Lie McGrath leads at the halfway point.(Bild: Christof Birbaumer)

Schwarz needs a "miracle"
The second-best Austrian is Marco Schwarz (+1.96) in seventh place. "It would take a miracle to win a medal," said the Carinthian, who was nevertheless satisfied. Michael Matt (+2.20) is also in the top 10 in ninth place.

Disappointment for Feller after silver
There was disappointment for Manuel Feller. The ÖSV hopeful, who won silver in the team combined with Vincent Kriechmayr, was eliminated shortly after the first intermediate time in heavy snowfall. "A small bump surprised me," he said, struggling with the visibility. 

Manuel Feller was eliminated
Manuel Feller was eliminated(Bild: Christof Birbaumer)

Other notable dropouts
And he was by no means the only one—there was a veritable spate of dropouts! Giant slalom Olympic champion Lucas Pinheiro Braathen slipped on the flat section. Paco Rassat (FRA) and Eduard Hallberg (FIN) also had to bury their medal hopes early on after dropping out.

Here are the interim results:

The decision will be made at 1:30 p.m. – live HERE on the sportkrone.at ticker, of course!

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
16.02.2026 04:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf