Pensionist rastet aus

Zeugen Jehovas mit Gewehr in die Flucht geschlagen

Gericht
16.02.2026 19:55
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Ein Pensionist aus Niederösterreich verscheuchte zwei Gläubige äußerst unsanft. Die beiden hatten an seiner Haustür geklopft, um ihn zu einem Bibelkurs einzuladen.

Ungewöhnliche Szenen im Landesgericht Wiener Neustadt. Rund 30 Mitglieder der Zeugen Jehovas haben sich versammelt, um zwei ihrer Missionskollegen in einem Prozess zu unterstützen. Diese wurden am 9. August 2025 in Niederösterreich Opfer einer schweren Nötigung.

Als sie beim Haus eines Pensionisten, der gerade in der Werkstatt tätig war, klopften, um für ihre Religionsgesellschaft zu werben und Bibelkurse anzubieten, rastete der Mann völlig aus: „Wenn ihr nicht sofort verschwindets, erschieß ich euch, ihr Z...“, rief er und griff zu seinem Luftdruckgewehr – das er bei der Drohung direkt auf den Mann und auf die Frau richtete.

Ich konnte das nicht zuordnen. Zumal bei mir schon mehrmals eingebrochen wurde.

Der Pensionist zur Richterin

200 Euro symbolisches Schmerzensgeld
„Ich konnte das nicht zuordnen. Zumal bei mir schon mehrmals eingebrochen wurde“, zeigte sich der unbescholtene 73-Jährige in dem Strafprozess reumütig. „Dass es Zeugen Jehovas waren, die bei ihm klopften, hat mein Mandant in dem Moment nicht zuordnen können“, sagt auch sein Verteidiger Florian Liebetreu, Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei von Sascha Flatz.

Der Angeklagte entschuldigte sich in der Verhandlung bei seinen Opfern, die ihm händeschüttelnd verziehen. Der Niederösterreicher überreichte ihnen jeweils 100 Euro symbolisches Schmerzensgeld.

Die Richterin zeigte sich mild. Für die schwere Nötigung verurteilte sie den Pensionisten nicht rechtskräftig zu 60 Tagessätzen, sprich 3060 Euro Geldstrafe. Das Luftdruckgewehr wurde konfisziert.

