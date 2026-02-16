Zeugen Jehovas mit Gewehr in die Flucht geschlagen

Als sie beim Haus eines Pensionisten, der gerade in der Werkstatt tätig war, klopften, um für ihre Religionsgesellschaft zu werben und Bibelkurse anzubieten, rastete der Mann völlig aus: „Wenn ihr nicht sofort verschwindets, erschieß ich euch, ihr Z...“, rief er und griff zu seinem Luftdruckgewehr – das er bei der Drohung direkt auf den Mann und auf die Frau richtete.