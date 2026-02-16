Kasperlmütze für die Ski-Herren? Nein, doch nicht!

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der – etwas kurios verlaufenden (siehe Schluss) – Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der Olympische Herren-Slalom, die Olympia-Halbzeit-Bilanz aus rot-weiß-roter Sicht, Federica Brignone, Lindsey Vonn Federica Brignone, die Wiener Austria, Rapid und das ewig leidige Fan-Malheur (alles im Video oben).