Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von sexy bis glamourös

Die aufregendsten Red-Carpet-Looks der Berlinale

Star-Style
16.02.2026 10:53
Den Hingucker-Look des Wochenendes trug eine berühmte Sängerin!
Den Hingucker-Look des Wochenendes trug eine berühmte Sängerin!(Bild: AFP/RALF HIRSCHBERGER)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wow, was für ein Wochenende bei der Berlinale! Das Filmfestival lockte in den letzten Tagen zahlreiche Stars in die deutsche Hauptstadt – und die glänzten natürlich mit aufregenden Looks am roten Teppich!

0 Kommentare

Allen voran Dua Lipa, die wohl den Hingucker-Look des Wochenendes trug. Die Sängerin kam nämlich in einem Netzkleid und mit auffälligem Schmuck von Bulgari zur Premiere des Films „Rosebush Pruning“ – und stahl damit sogar ihrem Verlobten Callum Turner die Show.

Kein Wunder! Immerhin trug die 30-Jährige unter dem semitransparenten, schwarzen Stoff nicht mehr als einen schwarzen Stringtanga – und setzte ihre Schokoladenseite auch eindrucksvoll in Szene.

Dua Lipa präsentierte ihre sexy Kurven auf dem roten Teppich der Berlinale.
Dua Lipa präsentierte ihre sexy Kurven auf dem roten Teppich der Berlinale.(Bild: EPA/FABIAN SOMMER)
Von Callum Turner gab es für die Sängerin ein Bussi.
Von Callum Turner gab es für die Sängerin ein Bussi.(Bild: EPA/FABIAN SOMMER)

Beinschlitz als Blickfang
Doch die Mode-Konkurrenz schlief an diesem Wochenende nicht! Zwar setzte Charli XCX nicht auf Transparenz, dafür aber auf einen Beinschlitz der bis weit über die Hüfte reichte.

Wie übrigens auch Model und Leonardo-DiCaprio-Ex Lorena Rae, die ebenfalls nur zu gerne ihre langen Beine blitzen ließ.

Charli XCX
Charli XCX(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Lorena Rae
Lorena Rae(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)

Anderson fesch hoch zwei!
Gleich zwei tolle Outfits präsentierte hingegen Pamela Anderson. Auf dem roten Teppich strahlte die Ex-„Baywatch“-Badenixe in einem Look in Rosa und Wiesengrün mit XXL-Stola. 

Beim Pressetermin zum Film „Rosebush Pruning“ überraschte Anderson in einem Cape-Dress mit Blumenmuster, in dem die Schauspielerin ein wenig wie ein Lampenschirm wirkte, und Sonnenbrille auf der Nase.

Pamela Anderson in Grün und Rosa ...
Pamela Anderson in Grün und Rosa ...(Bild: EPA/FABIAN SOMMER)
... und im Cape-Kleid und mit Sonnenbrille.
... und im Cape-Kleid und mit Sonnenbrille.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Einen Hollywood-reifen Auftritt legte Michelle Yeoh am Eröffnungsabend der Berlinale hin. Die Oscarpreisträgerin kam in einer funkelnden, schulterfreien Robe, um sich ihren Goldenen Bären für ihr Lebenswerk abzuholen.

Michelle Yeoh
Michelle Yeoh(Bild: EPA/FABIAN SOMMER)

Sexy Rücken-Dekolleté und pikante Cut-outs
Ebenfalls top: Model Marie Nasemann in einer transparenten Paillettenrobe mit tiefem Rückendekolleté, Schauspielerin Ruby O. Fee in einer figurbetonten Robe mit goldenen Stickereien und Kollegin Heike Makatsch in einem Ensemble aus weißer Bluse und durchsichtigem Spitzenrock. 

Marie Nasemann
Marie Nasemann(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer
Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Heike Makatsch
Heike Makatsch(Bild: EPA/FABIAN SOMMER)

Schauspielerin Emilia Schüle verzauberte in einem weißen Kleid mit Schleifen von Dior, während „Maxton Hall“-Darstellerin Harriet Herbig-Matten in einem Wow-Dress in Silber eine fantastische Figur machte. 

Und Influencerin Caro Daur sorgte mit pikanten Cut-outs für ein Blitzlichtgewitter. 

Emilia Schüle
Emilia Schüle(Bild: EPA/FABIAN SOMMER)
Harriet Herbig-Matten
Harriet Herbig-Matten(Bild: Viennareport)
Caro Daur
Caro Daur(Bild: EPA/FABIAN SOMMER)

Die Berlinale findet noch bis 22. Februar statt. Unter anderem werden noch Stars wie Channing Tatum, Amanda Seyfried oder Ethan Hawke in der deutschen Hauptstadt erwartet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
16.02.2026 10:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Star-Style
Von sexy bis glamourös
Die aufregendsten Red-Carpet-Looks der Berlinale
68. Opernball
Topmodel Nadine Leopold: In Rot zum Wow-Moment
Hingucker bei Premiere
Heiß, heißer, Hailey! Bieber verführt in Spitze
Schwestern-Power
Kylie Jenner zeigt, wie heiß Baumwolle sein kann
Opernball-Gast
Die „Krone“ erklärt den Style der Sharon Stone
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine