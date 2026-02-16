Die aufregendsten Red-Carpet-Looks der Berlinale

Wow, was für ein Wochenende bei der Berlinale! Das Filmfestival lockte in den letzten Tagen zahlreiche Stars in die deutsche Hauptstadt – und die glänzten natürlich mit aufregenden Looks am roten Teppich!
Allen voran Dua Lipa, die wohl den Hingucker-Look des Wochenendes trug. Die Sängerin kam nämlich in einem Netzkleid und mit auffälligem Schmuck von Bulgari zur Premiere des Films „Rosebush Pruning“ – und stahl damit sogar ihrem Verlobten Callum Turner die Show.
Kein Wunder! Immerhin trug die 30-Jährige unter dem semitransparenten, schwarzen Stoff nicht mehr als einen schwarzen Stringtanga – und setzte ihre Schokoladenseite auch eindrucksvoll in Szene.
Beinschlitz als Blickfang
Doch die Mode-Konkurrenz schlief an diesem Wochenende nicht! Zwar setzte Charli XCX nicht auf Transparenz, dafür aber auf einen Beinschlitz der bis weit über die Hüfte reichte.
Wie übrigens auch Model und Leonardo-DiCaprio-Ex Lorena Rae, die ebenfalls nur zu gerne ihre langen Beine blitzen ließ.
Anderson fesch hoch zwei!
Gleich zwei tolle Outfits präsentierte hingegen Pamela Anderson. Auf dem roten Teppich strahlte die Ex-„Baywatch“-Badenixe in einem Look in Rosa und Wiesengrün mit XXL-Stola.
Beim Pressetermin zum Film „Rosebush Pruning“ überraschte Anderson in einem Cape-Dress mit Blumenmuster, in dem die Schauspielerin ein wenig wie ein Lampenschirm wirkte, und Sonnenbrille auf der Nase.
Einen Hollywood-reifen Auftritt legte Michelle Yeoh am Eröffnungsabend der Berlinale hin. Die Oscarpreisträgerin kam in einer funkelnden, schulterfreien Robe, um sich ihren Goldenen Bären für ihr Lebenswerk abzuholen.
Sexy Rücken-Dekolleté und pikante Cut-outs
Ebenfalls top: Model Marie Nasemann in einer transparenten Paillettenrobe mit tiefem Rückendekolleté, Schauspielerin Ruby O. Fee in einer figurbetonten Robe mit goldenen Stickereien und Kollegin Heike Makatsch in einem Ensemble aus weißer Bluse und durchsichtigem Spitzenrock.
Schauspielerin Emilia Schüle verzauberte in einem weißen Kleid mit Schleifen von Dior, während „Maxton Hall“-Darstellerin Harriet Herbig-Matten in einem Wow-Dress in Silber eine fantastische Figur machte.
Und Influencerin Caro Daur sorgte mit pikanten Cut-outs für ein Blitzlichtgewitter.
Die Berlinale findet noch bis 22. Februar statt. Unter anderem werden noch Stars wie Channing Tatum, Amanda Seyfried oder Ethan Hawke in der deutschen Hauptstadt erwartet.
