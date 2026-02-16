Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Baldiges Karriereende?

LeBron James lässt NBA-Zukunft weiterhin offen

US-Sport
16.02.2026 10:08
LeBron James hat noch keine Entscheidung über seine NBA-Zukunft getroffen.
LeBron James hat noch keine Entscheidung über seine NBA-Zukunft getroffen.(Bild: AP/Mark J. Terrill)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Superstar LeBron James hat noch keine Entscheidung über ein Karriereende nach dieser Saison getroffen. „Wenn ich es weiß, werdet ihr es auch wissen“, sagte der 41-jährige US-Amerikaner am Sonntag vor dem All-Star-Game der NBA im Intuit Dome der Los Angeles Clippers.

0 Kommentare

In fast jeder seiner 23. Saisonen war er bei diesem Prestigeevent dabei, erstmals wurde dabei ein Miniturnier mit drei Teams gespielt, wobei James und Co. im Finale verloren.

Anthony Edwars (in Rot) wurde als wertvollster Spieler des All-Star-Games ausgezeichnet.
Anthony Edwars (in Rot) wurde als wertvollster Spieler des All-Star-Games ausgezeichnet.(Bild: AP/Ronald Martinez)

Den Sieg holte sich das Team Stars um Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), der zudem als wertvollster Spieler des All-Star-Games ausgezeichnet wurde. Das Team spielte im Finale gegen Team Stripes um James (Los Angeles Lakers) und Kevin Durant (Houston Rockets). Das 47:21 im Endspiel war die einzige Partie, die früh entschieden war und keine große Spannung aufkommen ließ.

Ersatzgeschwächtes Team World ohne Sieg
Das Team World verlor beide Hauptrundenspiele knapp, musste aber mit nur sieben Profis auskommen. Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) und Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) waren alle angeschlagen und kamen nicht zum Einsatz. Gespielt wurde jedenfalls mit deutlich höherer Intensität als in den Jahren zuvor, weshalb die Organisatoren bezüglich des neuen Systems am Ende zufrieden resümieren konnten.

Längste NBA-Karriere der Geschichte
Der viermalige NBA-Champion James hat bereits die längste NBA-Karriere der Geschichte und ist Rekordhalter bei den erzielten Punkten. In dieser Saison hat er wegen Verletzungen bereits 18 Partien für die Lakers verpasst, ist aber noch immer zu außergewöhnlichen Leistungen imstande. Mit 41 Jahren und 44 Tagen ist der Profi der älteste Spieler der Ligageschichte, der in einem NBA-Spiel ein Triple Double auflegte – also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte. Beim 124:104-Erfolg gegen die Dallas Mavericks verbuchte James erst vor wenigen Tagen 28 Punkte, 12 Assists und 10 Rebounds.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
16.02.2026 10:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
155.838 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.076 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.760 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
956 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr US-Sport
Baldiges Karriereende?
LeBron James lässt NBA-Zukunft weiterhin offen
In Preisgeld-Statistik
Sepp Straka überflügelte als Zweiter Dominic Thiem
„Frische Gedanken“
„Absichtlich verlieren“: Härtere Strafen in NBA?
NBA
„Point God“ Chris Paul erklärt seinen Rücktritt
Beim Sieg gegen Dallas
LeBron James stellt neuen Rekord in der NBA auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf