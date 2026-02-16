LeBron James lässt NBA-Zukunft weiterhin offen

Längste NBA-Karriere der Geschichte

Der viermalige NBA-Champion James hat bereits die längste NBA-Karriere der Geschichte und ist Rekordhalter bei den erzielten Punkten. In dieser Saison hat er wegen Verletzungen bereits 18 Partien für die Lakers verpasst, ist aber noch immer zu außergewöhnlichen Leistungen imstande. Mit 41 Jahren und 44 Tagen ist der Profi der älteste Spieler der Ligageschichte, der in einem NBA-Spiel ein Triple Double auflegte – also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte. Beim 124:104-Erfolg gegen die Dallas Mavericks verbuchte James erst vor wenigen Tagen 28 Punkte, 12 Assists und 10 Rebounds.