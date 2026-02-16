Beinhart: Daniel „feierte“ Triumph im Krankenhaus!

Schordje, gebürtiger Wr. Neustädter, der mit Frau und zwei Kindern nach Graz gezogen ist, um bei den international renommierten „Ettl Bros.“ im Champions Gym seine Skills zu perfektionieren, trat in der Featherweight-Klasse an. Mit einer Profi-Bilanz von neun Siegen und nur einer Niederlage sowie einem europäischen Ranking auf Platz 47, hatte der 34-Jährige es mit Lokalmatador Lukáš Závičák zu tun, einem „Grappler“ der Extraklasse: 29 Jahre alt, zwölf Profi-Fights und beeindruckende 67 % Submission-Quote.