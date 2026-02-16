Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz in Dornbirn

Fünf Verletzte bei Unfall auf gerader Strecke

Chronik
16.02.2026 10:25
Dieses Auto wird nicht mehr fahren.
Dieses Auto wird nicht mehr fahren.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Samstag kam es in Dornbirn (Vorarlberg) zu einer schweren Frontalkollision, bei der fünf Personen verletzt wurden. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge endeten als Totalschaden.

0 Kommentare

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17.20 Uhr auf der L200 (Bregenzerwaldstraße) in Dornbirn. Laut Informationen der Polizei fuhr ein 44-jähriger Pkw-Lenker auf der kerzengeraden Strecke zwischen dem Achraintunnel und dem Kreisverkehr Dornbirn-Nord, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und kamen erst an der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Sowohl der 44-Jährige als auch der andere Fahrer sowie drei weitere Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Ein Bild der Verwüstung.
Ein Bild der Verwüstung.(Bild: Shourot Maurice)

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden die Unfallopfer in die umliegenden Krankenhäuser aufgeteilt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Komplettsperre der L200
Die L200 musste aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergearbeiten für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Polizei Dornbirn bittet etwaige Zeugen, sich zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
16.02.2026 10:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 4°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 5°
Symbol starker Regen
Dornbirn
1° / 6°
Symbol Regen
Feldkirch
1° / 7°
Symbol starker Regen

krone.tv

Der Täter ging so brutal vor, dass das Mädchen einen Knochenbruch erlitt.
Opfer schwer verletzt
Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen
Bisher konnten 23 Tatverdächtige ausgeforscht werden.
4,8 Mio. Euro Schaden
„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen
Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
156.586 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.209 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.851 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
964 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Chronik
Muss Land einspringen?
Klamme Gemeinde: Selbst 600 Euro sind zu viel
Einsatz in Dornbirn
Fünf Verletzte bei Unfall auf gerader Strecke
Mann schwer verletzt
Fahrgast wurde von Taxi überrollt und eingeklemmt
Altach-Coach Summer:
„In Linz werden wir nicht so viele Chancen haben“
Olympiasiegerin Rädler
„Habe gespürt, dass sie immer hinter mir stehen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf