Fünf Verletzte bei Unfall auf gerader Strecke

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17.20 Uhr auf der L200 (Bregenzerwaldstraße) in Dornbirn. Laut Informationen der Polizei fuhr ein 44-jähriger Pkw-Lenker auf der kerzengeraden Strecke zwischen dem Achraintunnel und dem Kreisverkehr Dornbirn-Nord, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.