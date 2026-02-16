Fünf Verletzte bei Unfall auf gerader Strecke

Am Samstag kam es in Dornbirn (Vorarlberg) zu einer schweren Frontalkollision, bei der fünf Personen verletzt wurden. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge endeten als Totalschaden.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17.20 Uhr auf der L200 (Bregenzerwaldstraße) in Dornbirn. Laut Informationen der Polizei fuhr ein 44-jähriger Pkw-Lenker auf der kerzengeraden Strecke zwischen dem Achraintunnel und dem Kreisverkehr Dornbirn-Nord, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.
Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und kamen erst an der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Sowohl der 44-Jährige als auch der andere Fahrer sowie drei weitere Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden die Unfallopfer in die umliegenden Krankenhäuser aufgeteilt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.
Komplettsperre der L200
Die L200 musste aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergearbeiten für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Polizei Dornbirn bittet etwaige Zeugen, sich zu melden.
