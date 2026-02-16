Vorteilswelt
Am Weg zur Bestzeit

Bitter! Olympiasieger scheidet im ersten Lauf aus

Olympia
16.02.2026 10:15
Lucas Pinheiro Braathen schied schon im ersten Durchgang aus.
Lucas Pinheiro Braathen schied schon im ersten Durchgang aus.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

So schnell kann es gehen! Vor zwei Tagen feierte Lucas Pinheiro Braathen noch den Olympiasieg im Riesentorlauf, nun schied der Brasilianer schon im ersten Durchgang des Slalom-Bewerbes aus. 

Braathen befand sich wieder auf dem besten Weg vorne mitzumischen. Im oberen Streckenteil setzte der Brasilianer sogar eine neue Bestzeit. Doch kurz nach der zweiten Zwischenzeit rutschte er weg und stürzte in den Schnee.

„Hatte nicht die Disziplin“
„Das sind die Olympischen Spiele“, haderte der Brasilianer im Interview mit dem ORF. „Ich bin mit voller Inesität gefahren, aber hatte nicht die nötige Disziplin.“ Dass eine weitere Medaille möglich gewesen wäre, weiß auch der 25-Jährige. „ Meine richtige Position nach dem ersten Durchgang wären die Top-drei ohne Sturz.“

Lesen Sie auch:
Fabio Gstrein raste bei starkem Schneefall auf den dritten Zwischenrang. 
Olympia-Ausfall-Orgie
Jetzt LIVE: Gute Fahrt von Gstrein, Feller draußen
16.02.2026
Keine ÖSV-Medaille
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
14.02.2026
„Danke, Legende“
Rührende Szenen! Schöne Überraschung für Braathen
15.02.2026

„Gemischte Gefühle“
Erst vor zwei Tagen erlebte der 25-Jährige mit dem Olympiasieg im Riesentorlauf einen Karrierehöhepunkt. Braathen schrieb Geschichte und gewann die erste Medaille bei Olympischen Winterspielen für Brasilien. Auch für den Slalom rechnete er sich gute Siegeschancen aus. „Ich habe gemischte Gefühle gerade. Ich will die guten und schlechten Emotionen aus den beiden Bewerben mitnehmen, sie werden mich zu einem besseren Skifahrer machen.“

Olympia
16.02.2026 10:15
Riesentorlauf
