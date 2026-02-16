Bitter! Olympiasieger scheidet im ersten Lauf aus

„Gemischte Gefühle“

Erst vor zwei Tagen erlebte der 25-Jährige mit dem Olympiasieg im Riesentorlauf einen Karrierehöhepunkt. Braathen schrieb Geschichte und gewann die erste Medaille bei Olympischen Winterspielen für Brasilien. Auch für den Slalom rechnete er sich gute Siegeschancen aus. „Ich habe gemischte Gefühle gerade. Ich will die guten und schlechten Emotionen aus den beiden Bewerben mitnehmen, sie werden mich zu einem besseren Skifahrer machen.“