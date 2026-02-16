Eingefädelt! Feller im Olympia-Slalom früh draußen

Das ist bitter! Österreichs Medaillenhoffnung Manuel Feller ist im ersten Durchgang des Olympia-Slaloms in Cortina ausgeschieden. Der 33-Jährige fädelte ein, somit war der Traum von Edelmetall nach wenigen Sekunden geplatzt.
Feller ging mit Rückenwind ins Rennen. Erst wenige Tage zuvor hatte er gemeinsam mit Vincent Kriechmayr Silber in der Team-Kombination geholt. „Aber das liegt in der Vergangenheit, davon kann ich mir nichts mehr kaufen. Es ist ein neues Rennen“, hatte Feller vor dem Slalom betont. Für den Spezialslalom auf dem flacheren Terrain in Cortina d’Ampezzo gab es für ihn nur ein Motto: „Von oben bis unten volle Attacke.“
Einfädler
Doch genau diese Attacke wurde ihm zum Verhängnis. Bei winterlichen Bedingungen auf der Stelvio war Feller im oberen Abschnitt etwas zu direkt unterwegs. Bei der ersten Zwischenzeit lag er drei Zehntelsekunden zurück. Bei der zweiten Haarnadel dann der Schock: Einfädler – Aus! Der Olympia-Slalom ist für Feller damit bereits nach dem ersten Durchgang beendet.
Feller sagte im Ziel im ORF-Interview: „Es war definitiv die Bodensicht und die nachlassende Piste eine Herausforderung. Man sieht die Unebenheiten nicht und dann ist der Lauf auch noch so eng gesetzt. Da hat mich eine kleine Unebenheit überrascht. Da sind mir die Skispitzen gekommen und dann war es schnell vorbei. Auf dem Hang und in diesem Rennen gewinnt man nicht, wenn man nichts riskiert. Ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe es probiert.“
Wie er nun die Winterspiele bilanziert? Feller: „Ich nehme etwas mit nach Hause. Die Silberne ist jetzt noch mehr wert. Momentan überwiegen jedoch die negativen Gefühle vom heutigen Tag.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.