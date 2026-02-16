Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Habe es probiert“

Eingefädelt! Feller im Olympia-Slalom früh draußen

Olympia
16.02.2026 10:22
Manuel Feller fädelte ein und schied aus.
Manuel Feller fädelte ein und schied aus.(Bild: ORF Screenshot)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das ist bitter! Österreichs Medaillenhoffnung Manuel Feller ist im ersten Durchgang des Olympia-Slaloms in Cortina ausgeschieden. Der 33-Jährige fädelte ein, somit war der Traum von Edelmetall nach wenigen Sekunden geplatzt.

0 Kommentare

Feller ging mit Rückenwind ins Rennen. Erst wenige Tage zuvor hatte er gemeinsam mit Vincent Kriechmayr Silber in der Team-Kombination geholt. „Aber das liegt in der Vergangenheit, davon kann ich mir nichts mehr kaufen. Es ist ein neues Rennen“, hatte Feller vor dem Slalom betont. Für den Spezialslalom auf dem flacheren Terrain in Cortina d’Ampezzo gab es für ihn nur ein Motto: „Von oben bis unten volle Attacke.“

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Einfädler
Doch genau diese Attacke wurde ihm zum Verhängnis. Bei winterlichen Bedingungen auf der Stelvio war Feller im oberen Abschnitt etwas zu direkt unterwegs. Bei der ersten Zwischenzeit lag er drei Zehntelsekunden zurück. Bei der zweiten Haarnadel dann der Schock: Einfädler – Aus! Der Olympia-Slalom ist für Feller damit bereits nach dem ersten Durchgang beendet.

Lesen Sie auch:
Fabio Gstrein raste bei starkem Schneefall auf den dritten Zwischenrang. 
Olympia-Ausfall-Orgie
Jetzt LIVE: Gute Fahrt von Gstrein, Feller draußen
16.02.2026

Feller sagte im Ziel im ORF-Interview: „Es war definitiv die Bodensicht und die nachlassende Piste eine Herausforderung. Man sieht die Unebenheiten nicht und dann ist der Lauf auch noch so eng gesetzt. Da hat mich eine kleine Unebenheit überrascht. Da sind mir die Skispitzen gekommen und dann war es schnell vorbei. Auf dem Hang und in diesem Rennen gewinnt man nicht, wenn man nichts riskiert. Ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe es probiert.“

Wie er nun die Winterspiele bilanziert? Feller: „Ich nehme etwas mit nach Hause. Die Silberne ist jetzt noch mehr wert. Momentan überwiegen jedoch die negativen Gefühle vom heutigen Tag.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
16.02.2026 10:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Manuel Feller
Österreich
EdelmetallSilber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
156.586 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.209 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.851 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
964 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
„Krone oder Kasperl“
Kasperlmütze für die Ski-Herren? Nein, doch nicht!
Mensch von nebenan
Ein Puls von 60: „Trixi, hol du uns das Gold“
Olympia-Ausfall-Orgie
Fabio Gstrein liegt zur Halbzeit auf Medaillenkurs
„Habe es probiert“
Eingefädelt! Feller im Olympia-Slalom früh draußen
Am Weg zur Bestzeit
Bitter! Olympiasieger scheidet im ersten Lauf aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf