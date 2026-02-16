Neue Ladungsliste: Karner sieht weiter „Hetzjagd“

Das gelte vor allem dafür, dass Menschen, „die Verbrecher jagen“, geladen und förmlich „in diesen Untersuchungsausschuss gejagt“ würden. Den Kolleginnen und Kollegen werde seitens des Innenministeriums „selbstverständlich“ auch weiterhin Beratung angeboten, betonte Karner. Das sei „Pflicht und Verantwortung eines fürsorglichen Dienstgebers“. Die Ausschüsse seien für die Betroffenen eine enorme Belastung und auch eine psychische Herausforderung, hielt der Innenminister fest.