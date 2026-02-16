Neue Ladungsliste: Karner sieht weiter „Hetzjagd“

Bereits vergangene Woche wurde eine neue Ladungsliste – sie liegt der „Krone“ vor – für den Untersuchungsausschuss rund um den Tod des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek beschlossen. Und diese sorgt wieder einmal mehr für innenpolitischen Zwist ...
Neben der Witwe Christian Pilnaceks, der Richterin Caroline List, stehen auch zahlreiche Polizeibeamte auf der Ladungsliste, die direkt oder indirekt mit den Ermittlungen rund um das Ableben des mächtigen Beamten betraut waren.
Mehrere Polizeibeamtinnen und –beamte geladen
Bereits bei den ersten Sitzungen im Parlament waren mehrere Polizisten geladen gewesen, darunter zwei Kriminalbeamte, die mit der Spurensicherung am Fundort der Leiche betraut gewesen waren. Auch die damals diensthabende Staatsanwältin in Krems war den Fragen der Abgeordneten Rede und Antwort gestanden.
Von der ÖVP hatte es bereits im Vorfeld der ersten Befragungen Kritik gegeben, Innenminister Gerhard Karner hatte von einer „Treibjagd der FPÖ auf Polizistinnen und Polizisten“ gesprochen, was wiederum zu wütenden Reaktionen der Freiheitlichen geführt hatte.
„Hetz- und Treibjagd der FPÖ ist unerträglich“
Karner wiederholte allerdings seine Kritik am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten am Montag. Von 25 Personen seien 15 Polizeibeamte, neun von diesen wiederum Mitarbeiter des Landeskriminalamts Niederösterreich. Karner sprach von einer „Hetz- und Treibjagd“ der FPÖ und ihrer Handlanger auf rechtschaffene Polizistinnen und Polizisten, die „unerträglich“ sei.
Das gelte vor allem dafür, dass Menschen, „die Verbrecher jagen“, geladen und förmlich „in diesen Untersuchungsausschuss gejagt“ würden. Den Kolleginnen und Kollegen werde seitens des Innenministeriums „selbstverständlich“ auch weiterhin Beratung angeboten, betonte Karner. Das sei „Pflicht und Verantwortung eines fürsorglichen Dienstgebers“. Die Ausschüsse seien für die Betroffenen eine enorme Belastung und auch eine psychische Herausforderung, hielt der Innenminister fest.
Der Pilnacek-U-Ausschuss tritt das nächste Mal am 11. März zusammen. Neben der Witwe und den Polizeibeamten stehen auch einige Staatsanwälte und eine Journalistin auf der Ladungsliste. Wer an welchem Termin befragt wird, ist allerdings noch nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.