Drama in ski jumping
Bitter! Tschofenig disqualified because of boots
What drama at the Olympic ski jumping in Predazzo: After a disappointing performance on the normal hill, the Austrians seemed to be back on track for success on the large hill, but then came the next blow with the disqualification of Daniel Tschofenig!
A problem with his boots – four (!) millimeters too big – cost the Carinthian his strong half-time position; from 8th place, he could well have launched an attack to move up the field...
"Unfortunately, I was so naive and didn't measure them!" Tschofenig admitted contritely to ORF during the break in the large hill competition. Recently, it has become normal to "always go for shoes that are a little smaller than what's written on the label."
"That was extremely stupid of me!"
This time, however, the boots were – "for whatever reason" – four millimeters too big. "That was extremely stupid of me. I could have just measured them; we have the equipment," said the Carinthian, who has only just slowly gotten back into shape.
Inside, the shoes were labeled as normal size 42. "I had hoped, or rather I was naive enough to believe, that it was a real size 42. You can't feel the difference with just a few millimeters." But Tschofenig accepted his bitter fate: "Rules are rules – as long as you apply them to everyone, it's fine!"
This article has been automatically translated,
read the original article here.
