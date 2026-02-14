Minister-Sinnestäuschung | Immer Personaldebatte

Minister-Sinnentäuschung. Nein, es gibt in der SPÖ keine Personaldebatte um die Parteispitze. Gebetsmühlenartig wurde es von Andreas Babler und seinem engsten Fanklub beteuert. Alles sei lediglich eine Mediendebatte, nicht mehr, so die Botschaft, mit der sich die Bableristen versuchten selbst zu beruhigen. Im „Krone“-Interview sprach Conny Bischofberger vor zwei Wochen Finanzminister Markus Marterbauer darauf an, sie meinte, an den Querschüssen aus der eigenen Partei seien doch nicht die Medien schuld. Worauf Babler-Spezi Marterbauer antwortete, er nehme „die Diskussionen ganz stark in den Medien und in den Umfragen wahr, aber sehr wenig innerhalb der Partei“. Um festzuhalten: „Es wurde immer von außen berichtet, dass es Gegenkandidaten gäbe. Ich habe in der Partei nie von einem Gegenkandidaten gehört.“ Nun gilt der Finanzminister, was man wohl nicht von allen Spitzenpolitikern sagen kann, als Mann von hohem Intellekt. Aber seine Sinne dürften ihn manchmal kräftig täuschen. Sonst hätte er die keinesfalls nur in den Medien geführte heftige Debatte um die SPÖ-Parteispitze in den vergangenen Wochen weder übersehen noch überhören können.