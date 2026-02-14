Minister-Sinnestäuschung | Immer Personaldebatte

Minister-Sinnentäuschung. Nein, es gibt in der SPÖ keine Personaldebatte um die Parteispitze. Gebetsmühlenartig wurde es von Andreas Babler und seinem engsten Fanklub beteuert. Alles sei lediglich eine Mediendebatte, nicht mehr, so die Botschaft, mit der sich die Bableristen versuchten selbst zu beruhigen. Im „Krone“-Interview sprach Conny Bischofberger vor zwei Wochen Finanzminister Markus Marterbauer darauf an, sie meinte, an den Querschüssen aus der eigenen Partei seien doch nicht die Medien schuld. Worauf Babler-Spezi Marterbauer antwortete, er nehme „die Diskussionen ganz stark in den Medien und in den Umfragen wahr, aber sehr wenig innerhalb der Partei“. Um festzuhalten: „Es wurde immer von außen berichtet, dass es Gegenkandidaten gäbe. Ich habe in der Partei nie von einem Gegenkandidaten gehört.“ Nun gilt der Finanzminister, was man wohl nicht von allen Spitzenpolitikern sagen kann, als Mann von hohem Intellekt. Aber seine Sinne dürften ihn manchmal kräftig täuschen. Sonst hätte er die keinesfalls nur in den Medien geführte heftige Debatte um die SPÖ-Parteispitze in den vergangenen Wochen weder übersehen noch überhören können.
Immer Personaldebatte. In dieser Woche beendete bekanntlich der Fast-Rückkehrer Christian Kern diese „Nicht-Debatte“. In seiner Absage schrieb er unter anderem, dass es angesichts der Stimmungslage wenig überraschend sei, „dass sich eine Führungsdiskussion in der Partei entwickelte und mancher nach Alternativen gesucht hat.“ Es seien viele Gespräche geführt worden. Vom Verlauf dieser Debatten zeigte sich Kern aber enttäuscht, manche Reaktionen empfindet er als „Bestätigung meiner Befürchtungen“. Also stehe er letztendlich nicht zur Verfügung. Kern hält fest, er habe „kein Interesse an einer fortgesetzten Führungsdiskussion in der SPÖ“. Man darf es so verstehen: Auch mit ihm an der Spitze hätte sich in der SPÖ die Personaldebatte wohl fortgesetzt. Keine Personaldebatte bei der SPÖ? Immer!
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
