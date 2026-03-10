Anwalt ließ Flieger von Ryanair in Linz pfänden

Es droht sogar Versteigerung

Und so kam es, dass seitdem ein Kuckuck – der eigentlich ein Adler ist - an Bord der Maschine, die zwischen Linz und London verkehrt. Ryanair hat Zeit zu reagieren. Passiert das nicht, dann könnte das Flugzeug eingezogen und letzten Endes sogar versteigert werden. Aber damit rechnet nicht einmal Anwalt Wageneder. Die Summe, die Ryanair mittlerweile zahlen soll, beläuft sich auf 392,87 Euro – ein Pappenstiel für den Fluglinie.