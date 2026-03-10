Bauunternehmer müssen für Betrug selbst in „Bau“

Mehrjährige Haftstrafe

Statt der ursprünglich anberaumten drei Verhandlungstage wurden die Urteile schon am Dienstag gefällt. Der erstangeklagte 41-Jährige muss drei Jahre und drei Monate unbedingt ins Gefängnis, außerdem muss er einen Verfallsbetrag (illegal erwirtschafteter Gewinn) von 500.000 Euro zurückzahlen. Der 39-jährige Zweitangeklagte bekam 24 Monate teilbedingt, sechs Monate scharf. Er muss 100.000 Euro illegale Gewinne zurückzahlen.

Alles rechtskräftig

Beide müssen zudem gemeinsam der Sozialversicherung den Schaden von rund 3,8 Millionen Euro zurückzahlen. Die zweitangeklagte Frau (37) hingegen wurde freigesprochen, alle Urteile sind rechtskräftig.