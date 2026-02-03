Paul Pizzera setzt sich gegen Schul-Schließung ein

Der Volksschule mit Musikschwerpunkt im südsteirischen Retznei droht aus Spargründen die Schließung. Ein entsprechender „Krone“-Bericht schlägt in der Region hohe Wellen. Jetzt bekommt die Bildungseinrichtung prominente Unterstützung: Musiker Paul Pizzera ermutigt alle Beteiligten in einer Videobotschaft.
Wie die „Krone“ am Sonntag berichtete, könnte die Musik-Volksschule in Retznei (Gemeinde Ehrenhausen an der Weinstraße) geschlossen werden. Bei Eltern, Kindern und Lehrern ist die Verunsicherung groß.
Prominente Unterstützung kam prompt von Musiker Paul Pizzera. Der Steirer solidarisiert sich in einer Videobotschaft (siehe unterhalb) mit der Schule: „Ich habe gerade gehört, dass ihr trotz 100-jährigen Bestehens darum kämpfen müsst‘s, dass es euch weiter gibt. Ich möchte euch meine Unterstützung, meine Solidarität und alles, was ich irgendwie dafür tun kann, aussprechen“, so Pizzera.
Bildungsrat betont: Keine Schließungen vorgesehen
Der steirische Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) verwies im ersten „Krone“-Bericht auf die Gemeinde und betonte, dass im blau-schwarzen Regierungsprogramm ausdrücklich keine Schulschließungen vorgesehen seien.
Fix scheint auch noch nichts zu sein, in Ehrenhausen soll dem Vernehmen nach ein parteiübergreifender Ausschuss mithilfe von Experten den Ist-Stand der drei Volksschulen in der Gemeinde analysieren und basierend darauf weitere Entscheidungen treffen.
